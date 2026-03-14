川普自爆伊朗想談判但他拒絕 稱「可能再打哈格島純粹好玩」

川普總統13日在登上空軍一號時揮手。（美聯社）

美伊戰事持續升高之際，美國總統川普 14日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，伊朗 雖已釋出停火談判意願，但美方認為現階段條件仍「不夠好」，暫無意急著達成協議；他同時暗示，伊朗若不徹底放棄核武企圖，談判恐難有進展。除了對停火潑冷水，川普還進一步質疑伊朗新任最高領袖穆吉塔巴是否仍然倖存。

川普表示：「伊朗想達成協議，而我不想，因為條件還不夠好。」他還補充，任何條件都必須「非常堅實」。他未透露具體條件。

談到後續軍事行動，川普稱伊朗現有威脅主要剩下水雷與短程飛彈，但美軍將持續壓制，「但等我們把沿岸處理完，他們連這個能力也不會有了」。他並宣稱，伊朗多數飛彈、無人機及相關生產能力已遭重創，「再過兩天就會被徹底摧毀」。

在荷莫茲海峽問題上，川普透露已有多個國家承諾協助維護海峽安全，但拒絕點名是哪些國家，「他們不只承諾了，而且認為這是很棒的主意」。川普稍早才喊話中日韓法英等國派軍艦護航。

對於是否派海軍護航商船，他未說死，僅稱「有可能」。

川普也證實，美軍攻擊伊朗重要石油樞紐哈格島，還說「我們已徹底摧毀哈格島，但或許還會再打幾次，純粹好玩(just for fun)」。美軍中央司令部14日上午表示，已對90個軍事目標發動精準打擊，同時保全石油基礎設施。

另外，川普質疑穆吉塔巴是否仍在世，「我不知道他是不是還活著。到現在，沒人能證明他現身」，並補充，「我聽到的消息是他已經不在人世了」。

川普並提到，若穆吉塔巴真的還活著，最明智的做法就是投降；但他也承認，相關死訊目前仍只是傳聞。

至於伊朗未來領導人選，川普鬆口「現在還活著的人裡，有些人會成為伊朗未來很好的領袖」，但他拒絕表態支持特定人選，也不願透露是否已與潛在人物接觸，稱是不想讓對方陷入危險。

川普另表示，伊朗無端把攻擊擴及其他中東國家，包括阿拉伯聯合大公國、卡達與沙烏地阿拉伯，是整場衝突中最令他意外的發展。

面對油價上漲，川普則淡化衝擊，稱自己「一點也不擔心」會影響期中選舉，並預言汽油價格最終會回落，甚至低於戰前水準。他強調，自己在意的重點仍是阻止伊朗再度成為中東霸凌者。