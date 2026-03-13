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華爾街警告：海峽封鎖 伊朗哈格島遭攻擊 油價恐再急飆

編譯任中原／綜合外電
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伊朗哈格島石油出口中心。(美聯社)
伊朗哈格島石油出口中心。(美聯社)

華爾街交易商與分析家13日警告，伊朗實際關閉荷莫茲海峽航道，且美國攻擊伊朗哈格島石油出口中心，將使油價急飆；市場很快就會短缺運輸用油及其他產品，這場危機將波及更廣泛的經濟活動。

川普表示美軍已「徹底摧毀（哈格島的）每一個軍事目標，但放過能源設施；他警告，如果伊朗阻礙任何船隻航經海峽，美國將摧毀島上的石油設施。

伊朗則對整個波斯灣地區各處的能源設施，且實際上封鎖荷莫茲海峽；伊朗無人機13日並攻擊杜拜的金融區。伊朗新最高領導人穆吉塔巴12日宣稱，伊朗軍隊將持續封閉海峽；伊朗之前警告全世界為200美元油價作好準備。

摩根大通分析師卡尼瓦表示，「我們預料到下周末時，每天全球原油供給量將減少近1,200萬桶，使整個實體市場出現甚為明顯的短供現象。市場正面臨尖銳的石油產品短缺，包括柴油、飛機燃油、液化天然氣及石油腦，純粹是因為缺貨而無法消費」。

RBC資本市場公司表示，他預料油價將漲破2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭之後幾周出現的每桶128美元高點，以及2008年所創的每桶147美元歷史高點。RBC全球商品主管柯羅夫特表示，「我們正在修改對伊朗戰爭持續時間及對油價衝擊的預估，戰爭可能持續「到春季（3-5月）開始之後很長一段時間」。

高盛估計，目前每天通過海峽的原油量已劇減到60萬桶，遠低於每天1,900萬桶以上的正常水準。德州萊斯大學貝克研究所學者克蘭尼表示，「關閉荷莫茲海峽的後果將比現在要糟得多」。

開戰以來布蘭特油價已大漲40%，亞洲、歐洲及北美洲的柴油、飛機燃油及各種油品價格都上漲；13日美國汽油價格漲到每加侖 3.63美元，已連漲13天，直逼14美元重要門檻。戰略與國際研究中心專家卡席爾表示，「高能源價格將開始影響消費者行為。人們將放棄一些非必要的出行，無論是空中還是陸上」。

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