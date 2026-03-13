五角大廈：已投入「5萬兵力」支援對伊朗作戰 重擊6000目標

國防部長赫塞斯。（歐新社）

美國國防部新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）13日在每周戰況通報（Weekly Sitrep）影片中表示，超過5萬名軍人正投入支援自2月28日展開的「史詩怒火行動」。

根據五角大廈 新聞稿，威爾森指出，美軍部隊目前已在空域與海域建立控制，並對數以千計已確認的伊朗 目標發動打擊，展現出明顯的作戰主導地位。她說：「我們持續投射具毀滅性的戰鬥力量，決心每天都在增強。伊朗政權威脅我們部隊、盟友以及美國人民的能力，正被系統性地瓦解。」

威爾森表示，國防部向支援「史詩怒火行動」中作出最終犧牲的美國英雄致敬。她說：「這些愛國者已付出全部代價，戰爭部 將以他們之名取得全面勝利。」

美國中央司令部（CENTCOM）12日通報，迄今約有6000個目標遭到打擊，超過60艘船隻與30艘布雷艦被破壞或摧毀，顯示削弱敵對能力方面已取得重大進展。

根據行動事實清單，此次作戰動用的裝備涵蓋多種類型，包括各型轟炸機、戰鬥機、電子戰與偵察機、無人航空系統、飛彈防禦平台、火炮系統、軍艦、反無人機設備、空中加油資產以及運輸機等。

CENTCOM也於11日向平民發出警告，指出伊朗政權正利用荷莫茲海峽沿岸的民用港口進行軍事行動，對國際航運構成威脅。聲明指出：「這種危險行為危及無辜民眾的生命。被用於軍事用途的民用港口將失去受保護地位，依國際法可被視為合法軍事目標。」