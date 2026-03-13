我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／美國5：3加拿大 將與多明尼加搶決賽門票

加州婦打匹克球受傷醫保拒付 原因讓她震驚

五角大廈：已投入「5萬兵力」支援對伊朗作戰 重擊6000目標

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部長赫塞斯。（歐新社）
國防部長赫塞斯。（歐新社）

美國國防部新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）13日在每周戰況通報（Weekly Sitrep）影片中表示，超過5萬名軍人正投入支援自2月28日展開的「史詩怒火行動」。

根據五角大廈新聞稿，威爾森指出，美軍部隊目前已在空域與海域建立控制，並對數以千計已確認的伊朗目標發動打擊，展現出明顯的作戰主導地位。她說：「我們持續投射具毀滅性的戰鬥力量，決心每天都在增強。伊朗政權威脅我們部隊、盟友以及美國人民的能力，正被系統性地瓦解。」

威爾森表示，國防部向支援「史詩怒火行動」中作出最終犧牲的美國英雄致敬。她說：「這些愛國者已付出全部代價，戰爭部將以他們之名取得全面勝利。」

美國中央司令部（CENTCOM）12日通報，迄今約有6000個目標遭到打擊，超過60艘船隻與30艘布雷艦被破壞或摧毀，顯示削弱敵對能力方面已取得重大進展。

根據行動事實清單，此次作戰動用的裝備涵蓋多種類型，包括各型轟炸機、戰鬥機、電子戰與偵察機、無人航空系統、飛彈防禦平台、火炮系統、軍艦、反無人機設備、空中加油資產以及運輸機等。

CENTCOM也於11日向平民發出警告，指出伊朗政權正利用荷莫茲海峽沿岸的民用港口進行軍事行動，對國際航運構成威脅。聲明指出：「這種危險行為危及無辜民眾的生命。被用於軍事用途的民用港口將失去受保護地位，依國際法可被視為合法軍事目標。」

世報陪您半世紀

五角大廈 伊朗 戰爭部

上一則

美伊戰爭狂耗數年彈藥 500億元追加軍費面臨國會嚴審

下一則

華爾街警告：海峽封鎖 伊朗哈格島遭攻擊 油價恐再急飆

延伸閱讀

投入地面作戰？美增兵伊朗 調2500名陸戰隊至中東

投入地面作戰？美增兵伊朗 調2500名陸戰隊至中東
加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊

加油機墜毀伊拉克 傷亡不明搜救中 美軍：非敵方攻擊
因應伊朗廉價無人機攻擊 五角大廈擴大中東分層防禦系統

因應伊朗廉價無人機攻擊 五角大廈擴大中東分層防禦系統
最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

熱門新聞

川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14
川普說，美國將考慮在伊朗戰爭打擊先前未被列入目標的新地區。（歐新社）

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

2026-03-07 08:10
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普對CNN表示，古巴政權很快就會垮台。路透

委、伊之後…川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

2026-03-06 11:05

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬