川普鬆綁俄油禁令 發布30天許可證 油價不為所動

為減少油源短缺，川普政府宣布同意受制裁的俄國原油在海上交易30天。圖為停靠土耳其港口的俄籍油輪。（路透）

中東衝突進入第二周，美國與伊朗皆未顯露退讓跡象，但川普 政府發布為期30天的特別許可證，允許各國購買海上的俄羅斯 油品，並考慮暫時允許外國船舶能在美國港口間運輸能源與農產品，加上傳出一艘印度籍油輪平安駛離荷莫茲海峽，國際油價翻黑，布蘭特和西德州原油期貨跌幅一度超過2%，布蘭特跌破100美元。

針對俄油的臨時豁免措施，旨在緩解市場對供應中斷的憂慮。財政部長貝森特 強調，此一豁免僅適用於已裝載並在運輸途中的貨物，不涵蓋未來新出口的俄羅斯石油，是一項「針對性強、為期短暫的措施」，不會為俄羅斯政府帶來顯著新增收益，美國對俄能源制裁的核心框架並未改變。

川普總統13日在社群媒體發文，「我們擁有無與倫比的火力、無限大量時間，今天等著看這些瘋狂人渣的下場吧」。他稍早也發文表示，比起油價，阻止伊朗擁有核武和威脅中東「具有更遠大的利益和重要性」。

目前全球海上約30處有1.24億桶俄國原油和成品油，約相當於全球5至6天的供應量，成品油主要為石油腦和少量柴油。

白宮也證實正考慮暫時豁免「瓊斯法」，允許外國船舶參與沿海運輸，降低物流成本並加快燃料配送。但此舉遭到七大海事工會強烈反對，他們認為油價高漲的主因是原油價格本身，而非運費。

此外，印度航運部特別秘書13日表示，印度籍油輪Jag Prakash已開始從荷莫茲海峽東側駛離。目前仍待觀察的是，這在多大程度上足以代表其他船隻也能平安通過該海峽。

知情人士透露，印度一直在與伊朗磋商，確保20多艘油輪能通過荷莫茲海峽。印度總理莫迪透露，他與伊朗總統討論了「該地區嚴峻的局勢」，尋求確保油輪安全通過荷莫茲海峽的方法。

但川普壓力持續加重，因美軍傷亡人數繼續增加，美國目前死亡人數已累計到13人。

荷莫茲海峽近期也難以回到正常通行量，路透和紐時都報導，伊朗已在該海峽部署水雷，可能增添這條水道重啟的複雜度。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴表態，將持續關閉這條關鍵能源航道，作為對美國與以色列施壓的手段。

為穩定市場，美國能源部此前已宣布釋出1.72億桶戰略石油儲備（SPR），並與國際能源總署（IEA）協調，各成員國合計釋出創紀錄的4億桶戰略庫存。