古巴總統證實 已經與美國政府展開對話

古巴總統狄亞士-卡奈證實，古巴與美國已經有過會談。（歐新社）

Axios新聞網站日前報導，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)過去這段時間一直繞過官方管道，直接跟94歲古巴 實質獨裁者勞爾‧卡斯楚(Raul Castro)的41歲孫子勞爾·季勒摩·羅德里格斯·卡斯楚(Raul Guillermo Rodriguez Castro)祕密對話。報導指出，年邁的勞爾‧卡斯楚目前就是由孫子小勞爾‧卡斯楚負責照顧，川普 政府仍認為勞爾‧卡斯楚是古巴的真正決策者，一名川普政府高層官員說，魯比歐跟小勞爾‧卡斯楚之間算不上「談判」，而是關於未來發展的「討論」。

路透報導，古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel)13日表示，古巴已與美國展開對話。他說，希望透過對話找出雙方歧見，尋求解決之道，這次交流是由國際因素促成。

古巴經濟危機持續惡化，狄亞士-卡奈說，受到美國能源封鎖的影響，過去三個月古巴未能獲得任何一滴石油進口。他說，古巴目前依靠天然氣、太陽能及火力發電廠供電，但燃油與柴油耗盡迫使兩座發電廠關閉，太陽電廠發電量受到限制。

Axios報導指出，魯比歐與團隊認為小勞爾‧卡斯楚與其圈子代表年輕又有商業頭腦的古巴人，革命共產主義在他們眼中已經失敗，他們認為跟美國恢復邦交確有價值。

川普政府資深官員指出，美國的立場是卡斯楚政權必須下台，至於具體方式則將由川普總統定奪，川普目前尚未做出決定，魯比歐跟小勞爾‧卡斯楚的對話持續進行中，但魯比歐還沒有跟古巴總統狄亞士-卡奈或其他政府高官談話。

報導指出，勞爾‧卡斯楚稱呼孫子「小勞爾」(Raulito)，小勞爾‧卡斯楚因為手指畸形而有「螃蟹」(El Cangrejo)綽號。

消息人士表示，魯比歐擁有和小勞爾‧卡斯楚一樣的古巴血統，講話都是邁阿密及周圍古巴社區的口音。

美國官員說，美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)任務成功、占盡技術優勢，讓古巴領導階層為之震驚，美軍在零損失的情況下擊斃至少32名負責保衛馬杜洛的古巴情報員與士兵。