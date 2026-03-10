我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美以與伊朗交戰持續，各地油價飊漲。圖為舊金山市5日汽油價格已來到每加侖超過5元。(美聯社)
美以與伊朗交戰持續，各地油價飊漲。圖為舊金山市5日汽油價格已來到每加侖超過5元。(美聯社)

美國與以色列對伊朗發動軍事行動進入第二周，能源市場與全球金融市場劇烈震盪。油價在9日盤中一度逼近每桶120元，但隨著川普總統釋出戰事「很快就會結束」的訊號而回落至85元；川普呼籲油輪「勇敢」通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，七大工業國(G7)則討論是否動用戰略石油儲備，以穩定市場。

消費者新聞與商業頻道報導，美伊戰事牽動中東能源供應，大量油輪停止通行荷莫茲海峽，影響全球約20%石油供應。

能源顧問公司Rapidan Energy指出，目前的石油供應衝擊規模約是1956年蘇伊士運河(Suez Canal)危機的兩倍、1973年阿拉伯石油禁運衝擊的近三倍。

分析師指出，不如過往能源危機，全球幾乎沒有足夠的備用產能填補缺口；沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國原本擁有主要備用產能，但因荷莫茲海峽航運受阻，相關產能也難以進入市場。

Rapidan分析師表示，「這場衝突不僅使全球供應驟減，同時也干擾主要備用產能來源，市場幾乎沒有緩衝空間。」

紐約時報報導，石油供應憂慮造成油價劇烈波動；布倫特原油與西德州中質原油期貨盤中曾飆升至每桶近120元，分別收在98.96元和94.77元，創下自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來新高。

在下午晚盤交易中，受川普言論影響，油價再次大幅下跌，國內原油期貨價格接近每桶85元。川普接受CBS訪問時說，戰爭進度大幅超前，「我認為這場戰爭非常徹底、幾乎完成了」，雖然他未提供細節。

華盛頓郵報報導，全球油價飆升推高美國汽油價格。美國汽車協會統計，全美普通汽油平均價格已升至每加侖3.48元，較一周前增加47美分。

G7財長9日開會討論是否協調釋放戰略儲油，但法國財長勒斯鳩(Roland Lescure)認為「還沒到那一步，將密切關注局勢」。

國會山莊報報導，聯邦參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)呼籲立即釋放戰略石油儲備以壓低國內油價，稱「戰略石油儲備正是為這樣的時刻而存在」。

川普在另一場記者會上也表示，「不得不」對伊朗發動軍事行動，「我們非常接近完成目標，很快就會結束」；市場受此激勵，美股止跌回升，史坦普500指數(S&P 500)9日上漲約0.83%，收6795.99點。

在航運安全方面，川普直接呼籲油輪恢復通行荷莫茲海峽。川普接受「福斯新聞」採訪時表示，「這些船應該穿越荷莫茲海峽，勇敢點，沒有什麼好怕的，他們沒有海軍，我們擊沉他們所有船艦。」

能源部長萊特(Chris Wright)受訪時也說，一艘大型油輪已順利通過荷莫茲海峽，美軍正在削弱伊朗的飛彈與無人機能力，「能源很快就會恢復流動」。

世報陪您半世紀

G7 石油 油價

上一則

川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局

下一則

川習會 傳北京怨美臨時抱佛腳 學者：恐變縮水國事訪問

延伸閱讀

川普宣布戰爭快結束擬解除制裁穩油市 原油重挫10%

川普宣布戰爭快結束擬解除制裁穩油市 原油重挫10%
荷莫茲海峽現況曝光 過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

荷莫茲海峽現況曝光 過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常
美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽

搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」