油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

美以與伊朗交戰持續，各地油價飊漲。圖為舊金山市5日汽油價格已來到每加侖超過5元。(美聯社)

美國與以色列對伊朗發動軍事行動進入第二周，能源市場與全球金融市場劇烈震盪。油價 在9日盤中一度逼近每桶120元，但隨著川普總統釋出戰事「很快就會結束」的訊號而回落至85元；川普呼籲油輪「勇敢」通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，七大工業國(G7 )則討論是否動用戰略石油 儲備，以穩定市場。

消費者新聞與商業頻道報導，美伊戰事牽動中東能源供應，大量油輪停止通行荷莫茲海峽，影響全球約20%石油供應。

能源顧問公司Rapidan Energy指出，目前的石油供應衝擊規模約是1956年蘇伊士運河(Suez Canal)危機的兩倍、1973年阿拉伯石油禁運衝擊的近三倍。

分析師指出，不如過往能源危機，全球幾乎沒有足夠的備用產能填補缺口；沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國原本擁有主要備用產能，但因荷莫茲海峽航運受阻，相關產能也難以進入市場。

Rapidan分析師表示，「這場衝突不僅使全球供應驟減，同時也干擾主要備用產能來源，市場幾乎沒有緩衝空間。」

紐約時報報導，石油供應憂慮造成油價劇烈波動；布倫特原油與西德州中質原油期貨盤中曾飆升至每桶近120元，分別收在98.96元和94.77元，創下自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來新高。

在下午晚盤交易中，受川普言論影響，油價再次大幅下跌，國內原油期貨價格接近每桶85元。川普接受CBS訪問時說，戰爭進度大幅超前，「我認為這場戰爭非常徹底、幾乎完成了」，雖然他未提供細節。

華盛頓郵報報導，全球油價飆升推高美國汽油價格。美國汽車協會統計，全美普通汽油平均價格已升至每加侖3.48元，較一周前增加47美分。

G7財長9日開會討論是否協調釋放戰略儲油，但法國財長勒斯鳩(Roland Lescure)認為「還沒到那一步，將密切關注局勢」。

國會山莊報報導，聯邦參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)呼籲立即釋放戰略石油儲備以壓低國內油價，稱「戰略石油儲備正是為這樣的時刻而存在」。

川普在另一場記者會上也表示，「不得不」對伊朗發動軍事行動，「我們非常接近完成目標，很快就會結束」；市場受此激勵，美股止跌回升，史坦普500指數(S&P 500)9日上漲約0.83%，收6795.99點。

在航運安全方面，川普直接呼籲油輪恢復通行荷莫茲海峽。川普接受「福斯新聞」採訪時表示，「這些船應該穿越荷莫茲海峽，勇敢點，沒有什麼好怕的，他們沒有海軍，我們擊沉他們所有船艦。」

能源部長萊特(Chris Wright)受訪時也說，一艘大型油輪已順利通過荷莫茲海峽，美軍正在削弱伊朗的飛彈與無人機能力，「能源很快就會恢復流動」。