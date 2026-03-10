視頻曝光／伊朗小學165死 僅美軍持有的戰斧飛彈炸的

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
一個影片截圖顯示，疑似一枚美國「戰斧」飛彈(圖左側)於2月28日擊中伊朗一所女子小學，造成至少165人死亡。(路透)
愈來愈多證據表明，伊朗首都德黑蘭米納布(Minab)女子小學2月28日遭多枚炸彈襲擊，至少165人(大部分是兒童)死亡的慘劇是美國所為。在最新流出的視頻經分析後，相信是美軍一枚疑似戰斧巡弋飛彈擊中該小學。

伊朗半官方邁赫爾通訊社(Mehr News Agency) 8 日發布這個最新襲擊小學視頻，美聯社經定位確定，拍攝地點位於學校附近，顯示一枚飛彈擊中建築物並升起一股濃煙。

疑似一枚美國「戰斧」飛彈於2月28日擊中伊朗一所女子小學，造成至少165人死亡。(路透)
總部在荷蘭的新聞調查組織Bellingcat分析了新視頻，負責分析的波爾(Trevor Ball) 確認該飛彈是為戰斧巡弋飛彈。在目前的美以伊交戰裡，只有美軍擁有「戰斧」飛彈。

美國一名匿名官員也承認可能是美方所為，但美國中央司令部以及以色列軍方迄今仍拒絕置評。

其實中央司令部早已說明在今次戰爭中使用了戰斧飛彈，甚至公布了一張照片，顯示林肯號航母編隊的斯普魯恩斯號驅逐艦(USS Spruance)，2月28日發射了一枚戰斧飛彈，但當時沒說明攻擊何處。

川普總統7日在記者會被問及，美國是否要對這起造成大量兒童死亡的襲擊負責時，仍然說「依我之見，根據我所看到的，這是伊朗所為」。又說伊朗的飛彈「非常不精準」，暗示是伊朗自己錯誤所致。

儘管美方事後曾透過種種說法，指遇襲小學建築物與伊朗革命衛隊建築類似而錯誤攻擊。但英國牛津大學國際法專家迪爾(Janina Dill)在X發文指出，即便這次襲擊是誤判，仍然「嚴重違反國際法」，「襲擊者有義務盡一切可能核實目標的真實性」。

然而，川普政府根本不理會國際人道法。國防部長赫塞斯3月2日在記者會就公然說，「沒有愚蠢的交戰規則、沒有政治正確的戰爭。我們是為了勝利而戰，絕不會浪費時間或生命」。

疑似一枚美國「戰斧」飛彈於2月28日擊中伊朗一所女子小學，造成至少165人死亡，家長們傷心欲絕。(路透)
