美伊交戰供應緊縮 國際油價漲破100元

美國伊朗戰爭，國際油價受到極大波動，連日高漲，衝擊民生物價。圖為民眾7日在華府加油站加油，有些地方油價已接近每加侖4元。(路透)

美國與伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價超過3年半以來首次漲破每桶100美元。美聯社報導，國際指標布倫特原油(Brent Crude)在芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)恢復交易不久後，每桶報價來到101.19美元，較6日收盤價92.69美元上漲9.2%。

西德州中級原油(West Texas Intermediate)每桶約為107.06美元，較6日收盤的90.90美元大漲16.2%。

根據美國汽車協會(AAA)燃油價格數據，截至8日，全美普通汽油平均價格為每加侖3.45美元。這比上周大幅上漲了16%，主要原因是中東衝突升級。

加州 的汽油價格一直居全美最高，3月初的平均價格已接近每加侖4美元。其他汽油價格也位居前列的州包括華盛頓州、內華達州和夏威夷州；除了戰火因素，這主要是由於更高的稅收、更嚴格的環境法規以及供應限制所致。

第一名是加州每加侖為4.91~ 5.04美元；其次是華盛頓州每加侖為4.55美元；第三是夏威夷州每加侖是4.43~4.48美元。

全球能源供應震撼加劇，阿聯與科威特已開始減產石油 ，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，川普總統暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到100美元的買權交易也益發活絡，連120美元的買權都出現買盤。

在荷莫茲海峽幾近關閉而無法出口、加上國內儲油槽愈來愈滿，石油輸出國組織(OPEC)第五大石油出口國科威特7日表示，已減少石油與煉油品產量，7日開始每日減產10萬桶，並對石油及煉油品銷售宣布「不可抗力」，之後是否逐步減產要看貯油水位與荷莫茲海峽狀態而定。

阿聯的阿布達比國營石油公司(ADNOC)同日也表示，陸上產油量維持正常，但「正積極控管離岸產油水準，以應貯油需要」。阿聯利用油管繞過荷莫茲海峽，每日輸油150萬桶，以維持出口，並利用國際貯存設施儲油，以確保對國際市場油供。

此前，伊拉克已因為貯油槽接近滿檔，停止部分油田生產，卡達也關閉全球最大液化天然氣(LNG)廠，分析師預期沙烏地阿拉伯近期也可能減產。波灣各國中止石油出口量最高可能達到每日1.4億桶，相當於全球1.4天的需求。

最新發展將使石油供給更趨緊俏，分析師已廣泛預期國際油價本周將衝破每桶100美元，120美元油價的買權也出現買盤，顯示一些投資人認為戰爭可能持續超過數周。摩根大通指出，「市場正在從單純地反應地緣風險，轉為實際的營運干擾，因為煉油廠關閉，以及出口受限，已開始傷害煉油及中東油供流動」。

Rystad能源公司美國商務團隊主管薩曼表示，「戰爭會結束，但波灣各油田若要復產，需要數天、數周或數月不等」，一些能源設施已受損，需要時間修復，因此油價仍需一段時間才能恢復戰前水準。