「讓蔣介石出場」魯比歐引用冷戰術語 放話對伊朗加大攻勢

編譯盧思綸／綜合報導
國務卿魯比歐（右）就任佛州眾議院議長時，獲時任州長傑布．布希（左）贈送刻有「讓蔣介石出場」的劍。（路透）
美國國務卿魯比歐3日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將對伊加大攻勢，引發熱議。魯比歐表示：「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場(unleash Chiang)。」外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

政治新聞網POLITICO報導，這句話源自1950年代冷戰時期的美國右翼組織約翰伯奇協會(John Birch Society)，此協會主張讓美國武裝當時在台灣的國民黨領袖蔣中正，協助他從共產黨手中奪回中國。

當時美國派出第七艦隊「協防」台灣，但同時也是阻止蔣中正反攻大陸。

2005年9月13日魯比歐正式就任佛州史上首位古巴裔州眾議院議長，魯比歐發表就任演說後，時任佛州州長、美國前總統老布希次子傑布・布希拿出一把金色寶劍贈與魯比歐，並鄭重表示要把「一位偉大保守派戰士的寶劍」授予他，象徵保守派精神傳承。但事後外界發現，劍上刻的並非傑布口中的「張(Chang)」，而是「蔣(Chiang)」，完整字樣是「Unleash Chiang」，也就是「讓蔣介石出場」。

這個短語後來成為布希家族在運動場較勁時的嗆聲用語，已故總統老布希打球時，常會在底線前先放話，說就要「讓蔣介石出場」，意思是接著要來一記強力發球。

