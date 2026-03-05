參院否決限制川普戰爭權力決議案 為進一步對伊朗動武開綠燈

對外國宣戰是國會的權力，民主黨4日在參院提案限制總統權力，但表決時被共和黨否決。（路透）

聯邦參院3日以47票贊成、53票反對，否決旨在限制川普總統進一步對伊朗動武的「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，這是國會對川普未獲國會授權便發動對伊朗軍事行動的首次重大表態。投票結果大致依據黨派分野，只有肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)倒戈支持決議，賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)則投下反對票。

美聯社報導，這項決議由維吉尼亞州民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)等人提出，主張川普在未取得國會授權前，不得進一步對伊朗發動軍事攻擊。

凱恩強調，憲法明定宣戰權屬於國會，行政部門不應單方面將國家帶入戰爭。保羅在投票前說：「這實際上是對是否發動戰爭的投票。」

參院少數黨領袖、紐約州民主黨聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)示警，「我們必須採取行動，阻止川普的好戰行為(belligerence)」，「國民將關注參議員的投票結果，歷史將評判本議院的所作所為」。

共和黨領袖則強力反擊，參院共和黨第二號人物、懷俄明州參議員巴拉索(John Barrasso)批評，民主黨「寧願杯葛川普，也不願摧毀伊朗的核計畫」。

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune)則表示，他相信總統「擁有推展當前行動所需的權力」。

部分共和黨人雖對國會未事先參與決策表示遺憾，但仍支持軍事行動。

猶他州共和黨聯邦參議員匡希恆(John Curtis)說：「我希望能事先徵求我的意見，但總統的行為確實在其法律權限範圍內」。

印地安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)坦言，國會本應在空襲前舉行聽證會，「但我們現在已經進入戰爭狀態」。

華盛頓郵報報導，民主黨人多次將此次行動與2003年伊拉克戰爭相比，指出當年布希(George W. Bush)政府曾向國會尋求並獲得「作戰授權法」(Authorization for the Use of Military Force，AUMF)，而川普尚未提出正式授權請求。

眾院訂6日就類似決議進行投票，眾院議長強生(Mike Johnson)表示，他相信有足夠票數否決提案，並稱「剝奪最高統帥完成這項任務的能力，讓我感到非常恐懼」。

在眾院提出決議案的眾議員謝安達(Adam Schiff)警告，若允許總統單獨決定開戰，「使用與濫用這種權力將失去制衡機制」。

分析指出，即便國會通過決議，總統仍可行使否決權，而推翻否決需參眾兩院三分之二多數支持。

1973年通過「戰爭權力決議案」以來，從未有此類決議成功推翻總統的否決，凸顯國會投票除了牽動對伊朗戰事的走向，也將成為期中選舉前的重要政治指標。