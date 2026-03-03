美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。國防部長赫塞斯（左）2日表示，美國在川普（右）的領導之下，美國會結束這場戰爭。（美聯社）

國務院2日表示，位於利雅德(Riyadh)的美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。根據華爾街日報取得國務院電文，駐利雅德大使館遭受兩架無人機(UAV)襲擊，擊中辦公大樓屋頂以及周邊區域。使館人員正在就地避難，目前回報無人受傷。

四名目擊者當地時間3日清晨表示，利雅德的外交區，也就是外國駐該國大使館以及外國外交官官邸所在地，傳出巨大爆炸聲，並可見濃煙升起。

沙烏地阿拉伯國防部表示，位於利雅德的美國大使館估計受到兩架無人機攻擊。國防部說，這次攻擊引起規模有限的火災，建築物輕微損壞。

一位熟悉沙烏地軍方事務的匿名消息人士表示，在事件發生期間，沙烏地防空部隊攔截了四架針對利雅德外交區的無人機。美國大使館則對吉達（Jeddah）、利雅德及達蘭（Dhahran）的美國公民 發布了就地避難警示。

截至最新統計，美軍已有六人死亡，18人受傷。川普 總統表示未來還會增加傷亡人數。

美軍與以色列2月28日對伊朗 展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗隨即反擊，向中東各國發射飛彈和無人機攻擊，主要目標為美軍基地。

美軍中央司令部(CENTCOM) 2日確認，在迄今對伊朗的軍事行動裡，已有六名美軍人員陣亡，另有十多人受傷。

中央司令部表示，陣亡美軍都是在伊朗上周六(2月28日)第一輪報復行動，襲擊科威特美軍設施時喪生。軍方在遇襲設施裡找到兩名早前已「認定死亡」美軍的遺骸，故此正式死亡人數上升至六人。

五角大廈迄今尚未向外公布六名死亡美軍的身分，只表示正在通知他們的家屬。

國防部2日上午舉行記者會，首度對外說明軍事行動的細節。國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

赫塞斯表示，伊朗政權在過去47年向美國發動單方面的戰爭，稱在川普的領導之下，美國會結束這場戰爭；赫塞斯也表示，史詩怒火行動是對伊朗長年贊助恐怖主義的報復（retribution）。

赫塞斯也說，這不是要推翻政權的戰爭，不過赫塞斯也表示伊朗政權已經改變，且世界因此變得更好；赫塞斯表示，此次軍事行動不是建立國家的泥淖，也不是建立民主的練習。

參謀首長聯席會議主席凱恩指出，本次行動於2月27日獲得川普授權行動，這不是一次過夜之後就結束的行動，欲達成其軍事目標需要一段時間，且在部分情況之中，是困難和艱苦的工作，「我們預期會有更多的傷亡」。