我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

美駐沙國使館傳巨大爆炸 美軍6死 凱恩：預期更多傷亡

記者顏伶如、陳熙文、編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。國防部長赫塞斯（左）2日表示，美國在川普（右）的領導之下，美國會結束這場戰爭。（美聯社）
美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。國防部長赫塞斯（左）2日表示，美國在川普（右）的領導之下，美國會結束這場戰爭。（美聯社）

國務院2日表示，位於利雅德(Riyadh)的美國駐沙烏地阿拉伯大使館受到無人機攻擊。根據華爾街日報取得國務院電文，駐利雅德大使館遭受兩架無人機(UAV)襲擊，擊中辦公大樓屋頂以及周邊區域。使館人員正在就地避難，目前回報無人受傷。

四名目擊者當地時間3日清晨表示，利雅德的外交區，也就是外國駐該國大使館以及外國外交官官邸所在地，傳出巨大爆炸聲，並可見濃煙升起。

沙烏地阿拉伯國防部表示，位於利雅德的美國大使館估計受到兩架無人機攻擊。國防部說，這次攻擊引起規模有限的火災，建築物輕微損壞。

一位熟悉沙烏地軍方事務的匿名消息人士表示，在事件發生期間，沙烏地防空部隊攔截了四架針對利雅德外交區的無人機。美國大使館則對吉達（Jeddah）、利雅德及達蘭（Dhahran）的美國公民發布了就地避難警示。

截至最新統計，美軍已有六人死亡，18人受傷。川普總統表示未來還會增加傷亡人數。

美軍與以色列2月28日對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗隨即反擊，向中東各國發射飛彈和無人機攻擊，主要目標為美軍基地。

美軍中央司令部(CENTCOM) 2日確認，在迄今對伊朗的軍事行動裡，已有六名美軍人員陣亡，另有十多人受傷。

中央司令部表示，陣亡美軍都是在伊朗上周六(2月28日)第一輪報復行動，襲擊科威特美軍設施時喪生。軍方在遇襲設施裡找到兩名早前已「認定死亡」美軍的遺骸，故此正式死亡人數上升至六人。

五角大廈迄今尚未向外公布六名死亡美軍的身分，只表示正在通知他們的家屬。

國防部2日上午舉行記者會，首度對外說明軍事行動的細節。國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

赫塞斯表示，伊朗政權在過去47年向美國發動單方面的戰爭，稱在川普的領導之下，美國會結束這場戰爭；赫塞斯也表示，史詩怒火行動是對伊朗長年贊助恐怖主義的報復（retribution）。

赫塞斯也說，這不是要推翻政權的戰爭，不過赫塞斯也表示伊朗政權已經改變，且世界因此變得更好；赫塞斯表示，此次軍事行動不是建立國家的泥淖，也不是建立民主的練習。

參謀首長聯席會議主席凱恩指出，本次行動於2月27日獲得川普授權行動，這不是一次過夜之後就結束的行動，欲達成其軍事目標需要一段時間，且在部分情況之中，是困難和艱苦的工作，「我們預期會有更多的傷亡」。

世報陪您半世紀

川普 美國公民 伊朗

上一則

伊朗稱封鎖荷莫茲海峽、揚言開火 美軍駁斥

下一則

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

延伸閱讀

美駐利雅德大使館遇襲陷火海 川普：很快就會報復

美駐利雅德大使館遇襲陷火海 川普：很快就會報復
沙烏地首都遇襲 美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球

沙烏地首都遇襲 美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球
史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡
美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會陷入戰爭泥淖

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會陷入戰爭泥淖

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套