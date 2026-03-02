伊朗飛彈雨攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
在英國倫敦市中心議會廣場，一名男子在大笨鐘前揮舞伊朗國旗，抗議美國和以色列對伊朗發動攻擊。(新華社)
以色列時報報導，以色列國防軍證實，伊朗2日稍早發動最新一波反擊，出動大規模飛彈襲擊以色列與多個波灣國家，杜哈、杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲；另有阿拉伯媒體報導，美國駐科威特使館遇襲。

科威特上空2日清晨也傳出巨響。阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）報導，美國駐科威特使館疑似遭遇伊朗最新一波攻擊。印度經濟時報引述路透報導，一名目擊者指出，美駐科威特使館周邊冒出濃煙，警消緊急趕赴現場。美國國務院領務局發布警訊，呼籲美國公民就地避難，勿前往美國駐科威特使館。

科威特官媒則稱，防空系統攔截到從海上接近該國的「敵對無人機」。

CNN駐中東團隊指出，當地時間2日清晨，杜拜、阿布達比與杜哈等海灣主要城市傳出爆炸聲。一名CNN攝影記者在卡達首都杜哈拍到天空中疑似有飛彈遭到攔截的畫面；CNN在阿聯酋杜拜的團隊聽到「兩聲前後相連的爆炸」，並目擊戰機從上空飛過，還有疑似攔截器的活動。

巴林內政部證實，全國各地防空警報大作。

社群媒體X上「Visegrad 24」公布影片指出，巴林、科威特和阿聯酋過去一小時遭伊朗猛烈的無人機與飛彈攻擊。

▲ 影片來源：X平台＠Visegrád 24

