阿曼證實美伊周四日內瓦再談 傳伊朗願讓步核計畫

美國大軍集結中東海域，迫使伊朗22日同意再與美方進行談判。圖為美國海軍林肯號。（美聯社）

伊朗 外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)透露，有可能26日與美國特使威科夫(Steve Witkoff)會面。阿曼外交部長布沙迪不久之後證實，美國與伊朗下一輪談判屆時將在瑞士日內瓦舉行，顯示伊朗對美國有所讓步。

紐約時報22日報導，川普 總統告訴幕僚，如果伊朗不接受美國的提議，美國會在定點攻擊之後，在未來數月之間再擴大攻擊，以促使伊朗領導人下台。

美國已部署「林肯號」及「福特號」兩個航空母艦攻擊群在伊朗的南北海域。

在美國不斷施壓之下，美聯社報導，布沙迪(Badr al-Busaidi)在社群媒體上表示，他很高興能確認這一進展，「積極推動朝向最終敲定這項協議而加倍努力」。

阿曼擔任中間人，針對伊朗核計畫，斡旋這個伊斯蘭共和國對美國間接談判，並且協助促成上周在日內瓦的最新一輪談判。

白宮暫未就布沙迪上述發文進行評論。

與此同時，阿拉奇在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)22日播出的訪談中重申相關會談僅聚焦於核議題，並且表示「仍有很大的機會」透過外交手段加以解決。

川普政府催促伊朗讓步同時，已經在中東部署數十年來最大規模美國兵力，林肯號及福特號航空母艦戰鬥群都已駛進中東。即使阿拉奇認為幾天內將備妥擬議協議，川普20日仍警告，美國不排除對伊朗發動有限度打擊。阿拉奇在CBS上述訪談中表示，德黑蘭仍然在針對協議草案進行研擬。

伊朗和美國皆暗示，若針對德黑蘭核計畫的談判破裂，已作好戰爭的準備。上周在日內瓦舉行的最新一輪談判進展有限。

路透社則引述一位伊朗高層官員報導，德黑蘭已表示願意在對美談判中，就其核計畫讓步，以換取解除制裁和承認其鈾濃縮權利，希望藉此避免美國動武。

該名官員表示，經過兩輪會談，雙方在解除嚴厲美國制裁的範疇和程序上仍存在嚴重分歧。

這名官員指出，德黑蘭會認真考慮的方案包括將半數最高純度濃縮鈾送到國外，其餘則予以稀釋，並且參與成立區域性濃縮聯盟。濃縮聯盟的構想多年以來時而會被提出。

這名官員表示，若美方同意承認伊朗有「和平利用核能而進行鈾濃縮」的權利，並且解除經濟制裁，伊朗願意配合。

該名官員同時透露，伊朗在談判中已經提出開放美國企業以包商身分參與龐大的伊朗石油 和天然氣產業。

該名官員強調：「洽談中的相關經濟方案讓美國也有機會對伊朗石油產業作出重大投資並且取得具體經濟利益。」

白宮沒有立即回應置評請求。