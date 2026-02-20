我的頻道

川普關稅未見成效 美國2025年商品貿易逆差仍創新高

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

積欠聯合國逾40億美元 美國終於支付部分款項

中央社／華盛頓19日電
美國總統川普。（歐新社）
聯合國發言人19日表示，美國已支付所積欠超過40億美元中的約1.6億美元。與此同時，美國總統川普正主持「和平理事會」倡議的首次會議，專家稱這項倡議可能會削弱聯合國的地位。

聯合國發言人透過聲明表示：「我們上週收到來自美國約1.6億美元，作為美國欠繳聯合國常規預算的部分款項。」

川普在他的「和平理事會」（Board of Peace）倡議的開幕會議上發言時表示，華府將提供資金給聯合國，以讓它壯大。

路透報導，美國是聯合國預算的最大貢獻國，但在川普政府領導下，美國拒絕支付經常性預算和維和預算的強制性款項，並大幅削減對擁有獨立預算的聯合國機構的自願性資助。

華府目前已退出了數十個聯合國機構。

聯合國官員指出，截至2月初，美國在聯合國常規預算方面積欠了21.9億美元，占全球各國欠款總額的95%以上。此外，美國還欠下24億美元的當前與既往維和任務費用，以及4360萬美元的聯合國法庭費用。

川普表示：「我們將在金錢方面幫助他們（聯合國），我們將確保聯合國能夠生存下去。」

他接著說：「我認為聯合國有巨大的潛力，真的非常有潛力，只是目前尚未發揮出來。」

包括「全球南方」（Global South）主要大國和美國在西方的關鍵盟友在內的國家，一直不願加入由川普本人擔任主席的和平理事會。許多專家表示，這樣的倡議會削弱聯合國地位。

川普上個月啟動和平理事會，並在去年底提議將和平理事會作為他結束以色列在加薩戰爭計畫一環。

聯合國專家表示，川普主導一個監督外國領土事務的理事會，其形式與殖民結構相似，並批評該理事會缺乏巴勒斯坦代表。19日舉行的和平理事會會議中，並無任何聯合國代表出席。

聯合國 川普 華府

迫使伊朗達核協議 川普最多給15天 傳考慮有限軍事打擊

