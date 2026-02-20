迫使伊朗達核協議 川普最多給15天 傳考慮有限軍事打擊

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普19日在華府舉行的「和平理事會」會議致詞提及伊朗。（美聯社）
川普總統倡議的「和平理事會」(Board of Peace)19日在華府舉行首次會議，他警告伊朗必須就核計畫達成協議，並設定了10至15天的最後期限，否則將會發生「非常糟糕的事情」。華爾街日報更透露川普總統正在考慮初步進行有限的軍事打擊以施壓伊朗達成協議，但不會全面打擊，避免大規模報復。

綜合媒體報導，川普談到美國去年6月空襲伊朗，稱該國的核潛力已被摧毀，說「我們可能必須更進一步，也可能不會…接下來10天內你就會知道了。」後來被要求詳細說明時，他在空軍一號上告訴記者：「我認為時間足夠了，最長幾乎就是10天、15天。」但他拒絕透露具體細節，只是再次警告會發生非常糟糕的事情，並堅稱伊朗必須以某種方式達成協議。

川普表示特使威科夫(Steve Witkoff)與女婿庫許納(Jared Kushner)負責的談判進展良好，「伊朗不可能擁有核武，這很簡單，如果他們擁有核武，中東就不可能實現和平。」

伊朗此前威脅如果遭到美國攻擊，美國在該地區的基地將受到報復。美國近幾周在中東大規模集結軍力，包括部署「林肯號」(USS Abraham Lincoln)等12艘軍艦，引發更廣泛衝突的擔憂。

知情人士透露，如果川普授權小規模打擊，可能數天內便會攻擊少數軍事或政府設施。如果伊朗仍然拒絕配合，美國將針對伊朗政權設施發動大規模軍事行動，最終目標可能是推翻德黑蘭政權。這並非川普首次採取這種策略，2018年他曾考慮對北韓進行類似的先發制人打擊，最終決定不攻擊北韓，轉而與金正恩展開外交斡旋，儘管三次會晤均未能說服他放棄核武。

美國希望伊朗徹底放棄鈾濃縮活動，這是製造核電廠燃料的過程，但也可能是製造核彈頭。美國及盟友以色列也希望伊朗放棄遠程彈道飛彈、停止支持中東地區的各種組織、停止使用武力鎮壓國內抗議活動。伊朗則表示拒絕討論核問題以外的其他議題，並稱限制其飛彈庫是不可逾越的紅線。

伊朗 川普 北韓

