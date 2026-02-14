我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國最先進的「福特號」航空母艦戰鬥群開進中東，美伊情勢戰雲密布。（美聯社）
美國最先進的「福特號」航空母艦戰鬥群開進中東，美伊情勢戰雲密布。（美聯社）

路透13日報導，兩名官員表示，美軍正為川普總統可能下令攻擊伊朗預做持續作戰數周的準備，結果可能演變成美伊之間出現規模空前的衝突。

川普在中東地區聚集軍力，軍事行動可能出現的緊張氣氛升高。美國與伊朗外交官上周在阿曼(Oman)舉行會議，設法以外交手段處理德黑蘭的核子計畫。

美國官員13日說，五角大廈加派一艘航空母艦到中東地區，同時增加數千兵力以及戰鬥機、導彈驅逐艦以及其他具備攻擊、防禦能力的軍事部署。

美國已派遣「林肯號」（USS Abraham Lincoln）前往中東，成為目前部署在當地12艘美國海軍軍艦之一。媒體報導美國再派「福特號」（USS Gerald R. Ford）由加勒比海調往中東，川普表示，「如果我們無法達成協議，我們就會需要它。」

川普13日在北卡羅來納州一座軍事基地對美軍演講時說，要跟伊朗取得協議「一直很困難」。他說：「有時候你必須製造恐懼，這是能讓局勢得到妥善處理的辦法。」

被問到美軍是否將有持續作戰的準備時，白宮發言人凱利(Anna Kelly)答道，川普把所有關於伊朗的考慮選項都放在桌上。

凱利說，川普對於任何議題都會聆聽不同觀點，然後根據對國家與國家安全最有利的結果做出最終決定。

美國去年曾派兩艘航空母艦到中東地區，對伊朗核武設施展開攻擊。但2025年6月的「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)基本上是僅有一次(one-off)的攻擊，當時隱形轟炸機從美國本土起飛攻擊伊朗核設施，伊朗則對美國駐卡達的軍事基地發動相當有限的報復攻擊。

官員分析，目前正在規畫的攻擊行動較為複雜。官員指出，在持續進行的行動裡，美軍可能攻擊伊朗的國家設施與安全設施，不是僅針對核武基礎設備而已。

專家表示，對於擁有龐大飛彈庫存的伊朗發動長期攻擊，美軍面臨風險將因此升高，伊朗的報復回擊也導致區域衝突風險增加。

官員指出，伊朗可能報復完全在美國預料之內，因此可能在某一段時間會出現不斷的攻擊與反擊。

川普多次揚言，由於伊朗發展核子計畫、彈道導彈計畫並且鎮壓內部異議，美國將對伊朗展開轟炸。

川普12日警告說，如果選擇外交手段之外的替代選項，結果將會「非常慘烈」。

伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)則警告說，一旦伊朗領土遭受打擊，就可能對任何美軍基地展開報復。

世報陪您半世紀

伊朗 川普 北卡羅來納州

上一則

慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

延伸閱讀

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果

不排斥伊朗政權更迭 川普：那是最好的結果
川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據

川普政府對哈佛發起新訴訟 要求提供招生數據
核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

核談判施壓伊朗 川普派遣第二支航艦打擊群前往中東

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返