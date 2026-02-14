美伊戰雲起… 川普加派航母增兵中東 施壓伊朗

美國最先進的「福特號」航空母艦戰鬥群開進中東，美伊情勢戰雲密布。（美聯社）

路透13日報導，兩名官員表示，美軍正為川普 總統可能下令攻擊伊朗 預做持續作戰數周的準備，結果可能演變成美伊之間出現規模空前的衝突。

川普在中東地區聚集軍力，軍事行動可能出現的緊張氣氛升高。美國與伊朗外交官上周在阿曼(Oman)舉行會議，設法以外交手段處理德黑蘭的核子計畫。

美國官員13日說，五角大廈加派一艘航空母艦到中東地區，同時增加數千兵力以及戰鬥機、導彈驅逐艦以及其他具備攻擊、防禦能力的軍事部署。

美國已派遣「林肯號」（USS Abraham Lincoln）前往中東，成為目前部署在當地12艘美國海軍軍艦之一。媒體報導美國再派「福特號」（USS Gerald R. Ford）由加勒比海調往中東，川普表示，「如果我們無法達成協議，我們就會需要它。」

川普13日在北卡羅來納州 一座軍事基地對美軍演講時說，要跟伊朗取得協議「一直很困難」。他說：「有時候你必須製造恐懼，這是能讓局勢得到妥善處理的辦法。」

被問到美軍是否將有持續作戰的準備時，白宮發言人凱利(Anna Kelly)答道，川普把所有關於伊朗的考慮選項都放在桌上。

凱利說，川普對於任何議題都會聆聽不同觀點，然後根據對國家與國家安全最有利的結果做出最終決定。

美國去年曾派兩艘航空母艦到中東地區，對伊朗核武設施展開攻擊。但2025年6月的「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)基本上是僅有一次(one-off)的攻擊，當時隱形轟炸機從美國本土起飛攻擊伊朗核設施，伊朗則對美國駐卡達的軍事基地發動相當有限的報復攻擊。

官員分析，目前正在規畫的攻擊行動較為複雜。官員指出，在持續進行的行動裡，美軍可能攻擊伊朗的國家設施與安全設施，不是僅針對核武基礎設備而已。

專家表示，對於擁有龐大飛彈庫存的伊朗發動長期攻擊，美軍面臨風險將因此升高，伊朗的報復回擊也導致區域衝突風險增加。

官員指出，伊朗可能報復完全在美國預料之內，因此可能在某一段時間會出現不斷的攻擊與反擊。

川普多次揚言，由於伊朗發展核子計畫、彈道導彈計畫並且鎮壓內部異議，美國將對伊朗展開轟炸。

川普12日警告說，如果選擇外交手段之外的替代選項，結果將會「非常慘烈」。

伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)則警告說，一旦伊朗領土遭受打擊，就可能對任何美軍基地展開報復。