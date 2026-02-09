日眾院大選 自民黨狂勝跨2/3門檻 川普賀高市

日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗，8日在東京自民黨總部將紅玫瑰放在當選眾議員的候選人名字上方。(路透)

日本 首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中勢如破竹，至9日凌晨的計票結果顯示，自民黨不僅單獨過半，甚至取得三分之二絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的34席，已拿下350席，等於囊括逾7成5席次。

當晚開票後，自民黨席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院三分之二的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。

本次眾院 選舉共競逐465席(單一選區289席、比例代表176席)。選前自民198席、維新會34席，合計232席。

高市當晚接受日本電視台自民黨總連線訪問時說，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年10月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑選，「我(對他們)有信心」。

對未來國會運作，高市說，即使眾院情勢對執政陣營有利，但在參議院仍未過半，自、維兩黨合作關係極重要；公明黨去年退出執政聯盟後，執政團隊一度陷入困境，正是靠著與維新會在國家觀上的相近立場，一步步完成聯合執政協議，她也樂見其他政黨加入執政行列。

●營造環境參拜靖國神社

高市同日在富士電視台眾院選舉節目被問到，未來是否參拜合祀二戰甲級戰犯的靖國神社時說，正為此努力營造環境，將爭取獲得盟國與周邊各國理解。

自民黨在465席的眾院獨得316席，NHK報導，執政聯盟拿下眾院三分之二後，將掌握法案再表決及修憲動議所需的關鍵優勢，高市政權政治主導力預料大幅提升。

根據NHK在9日報導，自民黨獲得316席，維新會47席，國民民主黨28席，參政黨15席，至於立憲民主黨、公明黨選前倉促成軍的「中道改革聯合」恐淪為最大輸家，僅49席。

●小泉：對中國立場不變

日本防衛大臣小泉進次郎8日在開票不久後受訪時說，日本對中國的基本立場不會改變，對話窗口始終保持開放，也將持續推進日本的安保政策，以防止區域衝突。

美國駐日大使葛拉斯已在社媒X發文祝賀高市勝選，他期待在川普總統重新提振美日夥伴關係的基礎，持續深化兩國合作。

日本總務省統計，截至8日傍晚6時的全國平均投票 率為26.01%，比上次2024年大選同一時刻低2.97個百分點。提前投票部分，估計約2701.7萬人在1月28日到2月7日已完成提前投票，占全體選民26.1%，創下日本國政選舉新高。

川普總統8日晚間於自家社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)賀高市及其聯盟在極為重要的選舉中取得壓倒性勝利。稱讚高市是備受尊敬、高人氣的領袖。

川普說，高市以果敢而睿智的決定提前舉行大選，結果獲得了巨大的成功。她的政黨如今掌控國會，取得歷史性的三分之超級多數席次，是第二次世界大戰以來首見。

「高市，能為妳與妳的聯盟背書是我的榮幸。祝妳順利推動以『保守』與『以實力求和平』為核心的施政方針。熱情投票的日本優秀人民，將永遠擁有我堅定的支持。」

投票期間，日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民出門意願。關東地區8日廣泛降雪，截至上午10時，宇都宮市降雪達13公分，埼玉市6公分，東京都心約4公分，不少選民冒雪投票。

各黨黨魁7日分赴各地最後拜票時，圍繞物價高漲對策、經濟政策、消費稅減稅，以及外交與安全保障等議題。此外，外國人政策也是大選焦點之一。

台北賴清德總統透過社群平台X祝賀高市早苗在大選獲勝，期待雙方合作，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。