我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美俄的軍控條約正式失效，川普總統想納入中國，但遭北京拒絕，使美中俄三國的核武競賽，進入一個沒有約束的新時代。圖為俄國的陸基巡戈飛彈。（美聯社）
美俄的軍控條約正式失效，川普總統想納入中國，但遭北京拒絕，使美中俄三國的核武競賽，進入一個沒有約束的新時代。圖為俄國的陸基巡戈飛彈。（美聯社）

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START)現已到期，依法不得延長。川普總統5日表示，希望跟莫斯科協商新的戰略武器協議，但未說明可能耗時數月甚至數年的磋商期間，如何約束俄羅斯、中國以及美國的核武力量。

由前總統歐巴馬(左)與俄國前總統麥維德夫(右)2010年簽訂的美俄新限武條約，已...
由前總統歐巴馬(左)與俄國前總統麥維德夫(右)2010年簽訂的美俄新限武條約，已於5日失效，但川普總統認為這是有利於俄方的條約，美俄及中國目前是處於沒有約束的軍力競爭時代。（路透）

魯比歐：新限武協議一定要有中國 北京拒絕

克里姆林宮5日表示，對於美俄兩國之間最後僅剩的一項核武協議到期感到遺憾。國務卿魯比歐(Marco Rubio)與多位國會議員則主張，新版限武協議一定要包含中國，因為中國開始大規模擴張核武。

2010年，當時的美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)簽訂簡稱「新戰略武器裁減條約」，對兩國部署原子能核彈頭數量訂定限制，條約期限在2021年到期之後延長5年，至2026年2月5日正式結束。

New START協議到期象徵半個世紀以來，美俄之間第一次長程核武不受任何具有法律約束力的協議限制，在國際社會引發不受限制的軍備競賽恐將展開的擔憂。

川普在社群網站發文寫道，當年簽署了「談判很糟糕的協議」，因此希望重新簽訂一份「獲得改良、現代化且能長久延續到未來」的新協議，而不是設法讓原本的協議繼續延長。

中國一直拒絕參加戰略限武談判，川普在5日的社群媒體發文裡並沒有提到中國。

根據New START協議，美俄長程核子彈頭數量限制為1550枚，重型轟炸機、陸基與潛艇核彈發射器等核子彈頭投射載具則有700台的上限。

俄方之前曾提議先跟川普達成口頭協議，讓美俄雙方在磋商限武安排的同時，原本條約當中的武器上限能夠維持一年。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)2025年9月曾說，莫斯科與華府之間應該達成政治諒解，讓New START協議的「核心數量限制」再延一年。

不過，俄方提議並未獲得川普採納。川普表示希望中國加入新協議，但遭北京拒絕。川普第一任期曾推動美俄中三方核子協議，但未成功。

俄羅斯外交部表示，隨著協議到期，莫斯科「隨時做好準備，將以果斷的軍事行動，因應針對國家安全的任何潛在威脅」。

魯比歐4日表示，川普已表明21世紀若要做到真正的軍備限制，任何協議都一定要把中國納入其中，因為中國擁有龐大且快速增長的核武庫存。

川普 俄羅斯 魯比歐

上一則

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

延伸閱讀

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來
米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽

米蘭冬奧／「快樂大家庭已不存在」川普陰影籠罩 打敗美國隊比以往更爽
岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出

岳父是共和黨金主、深耕華爾街 華許靠超強人脈勝出
陸釋善意迎川普 台須謹言慎行

陸釋善意迎川普 台須謹言慎行

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留