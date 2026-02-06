美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

美俄的軍控條約正式失效，川普總統想納入中國，但遭北京拒絕，使美中俄三國的核武競賽，進入一個沒有約束的新時代。圖為俄國的陸基巡戈飛彈。（美聯社）

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START)現已到期，依法不得延長。川普 總統5日表示，希望跟莫斯科協商新的戰略武器協議，但未說明可能耗時數月甚至數年的磋商期間，如何約束俄羅斯 、中國以及美國的核武力量。

由前總統歐巴馬(左)與俄國前總統麥維德夫(右)2010年簽訂的美俄新限武條約，已於5日失效，但川普總統認為這是有利於俄方的條約，美俄及中國目前是處於沒有約束的軍力競爭時代。（路透）

魯比歐 ：新限武協議一定要有中國 北京拒絕

克里姆林宮5日表示，對於美俄兩國之間最後僅剩的一項核武協議到期感到遺憾。國務卿魯比歐(Marco Rubio)與多位國會議員則主張，新版限武協議一定要包含中國，因為中國開始大規模擴張核武。

2010年，當時的美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)簽訂簡稱「新戰略武器裁減條約」，對兩國部署原子能核彈頭數量訂定限制，條約期限在2021年到期之後延長5年，至2026年2月5日正式結束。

New START協議到期象徵半個世紀以來，美俄之間第一次長程核武不受任何具有法律約束力的協議限制，在國際社會引發不受限制的軍備競賽恐將展開的擔憂。

川普在社群網站發文寫道，當年簽署了「談判很糟糕的協議」，因此希望重新簽訂一份「獲得改良、現代化且能長久延續到未來」的新協議，而不是設法讓原本的協議繼續延長。

中國一直拒絕參加戰略限武談判，川普在5日的社群媒體發文裡並沒有提到中國。

根據New START協議，美俄長程核子彈頭數量限制為1550枚，重型轟炸機、陸基與潛艇核彈發射器等核子彈頭投射載具則有700台的上限。

俄方之前曾提議先跟川普達成口頭協議，讓美俄雙方在磋商限武安排的同時，原本條約當中的武器上限能夠維持一年。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)2025年9月曾說，莫斯科與華府之間應該達成政治諒解，讓New START協議的「核心數量限制」再延一年。

不過，俄方提議並未獲得川普採納。川普表示希望中國加入新協議，但遭北京拒絕。川普第一任期曾推動美俄中三方核子協議，但未成功。

俄羅斯外交部表示，隨著協議到期，莫斯科「隨時做好準備，將以果斷的軍事行動，因應針對國家安全的任何潛在威脅」。

魯比歐4日表示，川普已表明21世紀若要做到真正的軍備限制，任何協議都一定要把中國納入其中，因為中國擁有龐大且快速增長的核武庫存。