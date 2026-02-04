我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

美伊2/6會談 傳伊願關核計畫、將濃縮鈾交俄羅斯

編譯中心／綜合3日電
在美國與伊朗高層預計6日在伊斯坦堡會面前，傳出伊朗願關閉或暫停核計畫為讓步，並接受美國去年所提由一區域聯盟提供伊朗民用核能的方案。圖為伊朗的一個核基地。(路透)
在美國與伊朗高層預計6日在伊斯坦堡會面前，傳出伊朗願關閉或暫停核計畫為讓步，並接受美國去年所提由一區域聯盟提供伊朗民用核能的方案。圖為伊朗的一個核基地。(路透)

美方與中東知情官員與消息人士透露，美國與伊朗高層預計6日在伊斯坦堡會面；據稱伊朗願關閉或暫停核計畫為讓步，並接受美國去年所提由一區域聯盟提供伊朗民用核能的方案。

Axios新聞網引述消息人士提醒，如期讓會談6日登場是「最佳情況」，在會談真正登場前一切都還不確定。屆時若順利舉行會談，將是去年6月以色列與伊朗爆發12日戰爭、美軍空襲伊朗核設施以來，美國與伊朗官員間的首次會面，當前川普政府正於波斯灣大舉增兵。

紐約時報披露，美方與談代表將是川普中東特使威科夫(Steve Witkoff)、女婿庫許納(Jared Kushner)，伊朗方面則派出外長阿拉奇(Abbas Araghchi)。

目前川普對伊朗提出的要求包括必須終止核子計畫、接受彈道飛彈設限，以及停止支持如哈瑪斯、真主黨等伊朗在中東各地的代理人。

據伊朗與美方官員說法，阿拉奇與威科夫目前已透過簡訊直接聯繫。

這兩名官員透露，為讓局勢降溫，伊朗願意做重大讓步─關閉或暫停核子計畫。伊朗也偏好美國去年提出的一項方案，即成立一個區域性聯盟來生產核能。

川普政府去年為阻斷伊朗發展核武但兼顧蓋核電廠所需核燃料而提出一項方案，架構是美國協助伊朗興建核能反應爐，並由區域國家組成一個聯盟來管理鈾濃縮設施，等伊朗開始能從這套方案取得民生核能後，就必須全面停止在國內所有鈾濃縮活動。

兩名官員還表示，伊朗國家安全會議秘書拉里賈尼(Ali Larijani)近日曾與俄羅斯總統普亭會面並轉達伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的訊息，表示伊朗願比照2015年各方所達成的伊朗核子協議，將濃縮鈾運往俄羅斯。

2015年美、俄、中、英、法、德及歐盟與伊朗達成核子協議，伊朗遵守相關限制換取西方撤銷大部分制裁，但美國2018年5月在川普第一任時片面退出協議，逕自對伊朗恢復制裁，美伊再度轉趨惡化；去年6月美國加入以色列對伊朗的戰事，空襲伊朗核設施後聲稱重創伊朗濃縮鈾的能力。

華爾街日報引述相關人士指出，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴基斯坦與阿曼的外長也預計參與6日的美伊會談。

