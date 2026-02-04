美俄核武條約明天失效 40年首度零約束

美俄的限制核武協議即將於5日失效，但川普總統似無重啟談判的跡象。圖為2019年遊行民眾以川普和普亭撕毀中程飛彈協議為示威訴求。（路透資料照）

美俄在2010年簽署、雙方僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」(New START)將在5日失效。據稱俄羅斯 去年9月已針對續簽條約，提出初步提議，川普 政府迄今仍未正式回應。知情人士透露，國防部已舉行一系列內部會議，為「條約失效後的世界」做準備。若該協議解體，可能引發冷戰以來首次全球核武競賽。

政治新聞網站POLITICO報導，川普總統曾表示他希望達成新協議，但他要中國也參與協議。俄羅斯總統普亭9月提出的方案是將New START限制期限延長一年，但阻止武器核查；普亭也要求英國和法國兩個歐洲僅有的擁核國家參與後續條約。英法都可以從潛艇發射核彈 或使用戰鬥機投放核武器，但其核武庫中沒有陸基洲際彈道飛彈。

「新戰略武器裁減條約」限制美俄可部署的核彈、轟炸機和核彈頭數量。若該條約到期失效，將代表自雷根政府以來近40年，美國首次與俄羅斯沒有核武軍控條約。

白宮對此聲明表示，川普「將決定核武軍控未來走向，他將以自己的時間表闡明此事」。川普1月接受紐約時報採訪時，淡化了短期內沒有軍控協議的風險，他表示：「如果協議到期，那就到期吧，我們會達成一個更好的協議。」

在New START到期之際，世界局勢日趨緊張，俄羅斯和中國都在擴充其戰略核武庫，俄羅斯還威脅對烏克蘭使用核武。過去十年，俄羅斯大幅擴充其中程核武力量；中國核武庫規模增加一倍以上。美國武器庫則正在迅速老化，其中一些武器已服役超過50年。但俄羅斯開始進行現代化改造，研發新型武器系統，如「海神」（Poseidon）海上無人潛航器和極音速武器，它們並不在New START限制範圍內。

支持降低核武風險的武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）表示，「我們正面臨一條充滿不確定性的道路；除非川普和普亭盡快達成某種理解，否則美俄兩國很可能會開始在各自的導彈上搭載更多核彈頭。」

戰略國際研究中心核問題專案主任威廉斯（Heather Williams）表示，「現在是建立某種形式的溝通管道和採取透明措施的重要時刻；尤其是俄羅斯已暫停這類活動，中國則一直拒絕參與軍控。」