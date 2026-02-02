我的頻道

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

世界最年輕總統？澳洲男14歲建國領薪水 領土比梵蒂岡還大

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)
華盛頓郵報報導，川普總統日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿入侵盟國當笑點，先說得趕著離席「因為要去看入侵格陵蘭」，隨後又稱美國第51州要留給加拿大，格陵蘭與委內瑞拉則排第52、第53州。由於台下多是與他關係緊張的政商高層，笑話出口屢屢冷場，大家多半沉默，陷入一片尷尬。

川普1月31日出席苜蓿草俱樂部（Alfalfa Club）閉門晚宴，一名與會者轉述川普說：「宴會廳裡太多我討厭的人了，不過多數人我還滿喜歡的，誰想到事情會變成這樣？」

台下坐著不少川普視為對手的人，包括即將卸任且遭美國司法部調查的聯準會主席鮑爾、最近才被川普提告的摩根大通執行長戴蒙，以及被川普解雇的前甘迺迪中心主席魯班斯坦。

報導稱，川普說自己可能得縮短致詞，因為要去看「入侵格陵蘭」，隨後才改口稱這只是玩笑，「美國不會入侵格陵蘭，我們會買下它」。他接著又拿美國第51州話題開玩笑，稱自己從未打算讓格陵蘭成為美國第51州，因為「我想讓加拿大成為第51州。格陵蘭會是第52州。委內瑞拉可以是第53州」。

根據不只一名與會者說法，川普席間對政壇對手講了好幾句不太得體的話。他提到自己曾把麻州民主黨參議員華倫叫做「寶嘉康蒂」，影射華倫先前自稱有美國印地安血統；還調侃以為前國務卿萊斯會成為美國首位女總統，「結果被拜登搶先了」，他並暗示前第一夫人吉兒拜登才是幕後總統。據說這些挖苦人的笑點都讓現場賓客笑不出來。

川普也提到了新任聯準會主席提名人選華許，川普說：「如果他不調降利率，我就要告到他傾家蕩產。」接著川普停頓了一下補上一句：「開玩笑的。」再停頓了一下，川普說：「是吧。」

後來被問到這段發言，川普說：「這是一場吐槽大會，一場喜劇之夜。」不過川普補充說，他希望華許調降利率，「但他想做什麼就做什麼。」

苜蓿草俱樂部是華府極度封閉的菁英社交圈，成立於1913年，直到1974年才開放非裔會員，並於1994年接納女性會員。俱樂部每年1月最後一個周六在國會希爾頓飯店舉行黑領結晚宴，現場不對媒體開放，約200名會員可各帶2名賓客。

過去不少美國總統曾出席苜蓿草年度晚宴，川普2017年第一任期原本要赴會但臨時取消，這是他首度與會；前總統拜登任內則不曾出席。

川普 格陵蘭 拜登

