WSJ：美國暫不會空襲伊朗 仍在中東加強防空

編譯高詣軒、盧思綸／綜合報導
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施內的建築物，在去年12月3日(左)與今年1月28日(右)的對比中，可見新搭建的屋頂。(美聯社)
Planet Labs PBC衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施內的建築物，在去年12月3日(左)與今年1月28日(右)的對比中，可見新搭建的屋頂。(美聯社)

華爾街日報1日報導，幾位美國官員說，美國對伊朗的空襲並非迫在眉睫，因為五角大廈正向中東部署更多防空系統，以便在伊朗報復或潛在長期衝突時，更妥善保護以色列、阿拉伯盟友和當地美軍。

美國官員說，若川普總統今天就下令對伊朗動手，美軍可進行有限空襲；但川普已要求美軍準備決定性的攻擊，這很可能引發伊朗的相應回應，因此美國需要預先部署完備防空系統，以保護以色列和美軍。

美軍在該地區已部署能擊落空中威脅的驅逐艦等防空系統，但根據美國國防官員、飛行追蹤數據和衛星影像指出，五角大廈正向美軍駐紮的中東各地基地，增派一個終端高空防衛系統(Thaad，又稱薩德)飛彈連和愛國者防空系統，這些基地位置包括約旦、科威特、巴林、沙烏地阿拉伯、卡達。

薩德可攔截大氣層以上的彈道飛彈，愛國者則防禦較低海拔、較短程的威脅。負責中東美軍的美國中央司令部婉拒對華爾街日報置評。

美國也向約旦部署三個F-15E戰鬥機中隊，這些戰機可在擊落伊朗無人機上發揮作用。伊朗2024年4月空襲以色列時，這些戰機曾鎖定伊朗無人機進行攻擊。

美國海軍也將幾艘能應對空中威脅的飛彈驅逐艦移往中東。一位美國海軍官員和公開照片顯示，目前美國有八艘驅逐艦射程處於能擊落伊朗飛彈和無人機的位置，二艘在荷莫茲海峽附近、三艘在北阿拉伯海、一艘在靠近以色列的紅海，二艘在東地中海。 

六架來自佛蒙特州國民兵的F-35戰鬥機，1月29日被看見從先前的加勒比海地區，降落在葡萄牙亞速爾群島，更靠近中東。該州國民兵的F-35曾參與1月抓捕委內瑞拉前領袖馬杜洛的行動。若干海軍EA-18G電戰機近期也離開波多黎各，抵達西班牙。

根據新的衛星影像，去年6月遭美以轟炸的伊朗核設施出現新活動，在伊斯法罕及納坦茲兩處設施內的受損建築物已加蓋屋頂。這顯示伊朗當局可能試圖遮蔽外國衛星與國際原子能總署(IAEA)的監視和偵測，以搶救這些設施內殘存的任何核原料，但並不代表在重建核設施。

伊朗 以色列 無人機

