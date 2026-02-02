我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

核武鬆綁將重啟核競賽？美俄核彈頭占近9成 中國快速擴張

編譯江昱蓁／綜合報導
1945年以來核試爆 資料來源／綜合報導

新戰略武器裁減條約將於本月5日到期，若美俄未續約，彼此擴大戰略核武庫將不再受任何法律約束。即使軍備競賽未因此立刻出現，光憑美俄核彈頭占全球總數近九成，以及中國核武庫快速擴張與現代化，稍有誤判就可能因核戰而毀滅人類。

該條約若到期，6日起美俄可不受限擴大核武庫，並透過部署性能更好的裝備，強化核武庫破壞力，使對方核報復部隊承受災難性傷害，先制打擊已非遙不可及，從而增加危機升級風險。

英國智庫皇家國際事務研究所副研究員柯爾1月26日撰文，直指該條約仍具政治與實際價值。畢竟條約相關限制有助鞏固戰略穩定，而美俄對彼此遵守條約的期待左右雙方行為。

柯爾認為，少了核武管制條約，不確定性與對於情況的最壞評估將主導美俄戰略計畫。即使大規模擴軍未立刻發生，少了條約限制與透明也使雙方意圖更難捉摸，更難管理危機。

根據美國科學家聯盟去年3月估計，俄美分別擁有5459與5177枚核彈頭，兩國擁有彈頭總數占全球總數的87%。

另據美國武器管制協會統計，截至2023年3月1日，美國已部署662套戰略投送系統及1419枚戰略核彈頭。

截至2022年3月1日，俄國部署1474枚戰略核彈頭和562套戰略投送系統。

柯爾說，條約過期影響的不只美俄。美俄核武庫枷鎖消除，將削弱要求其他國家限制核武的正當性，加強強權重返無限制軍備競賽的看法。

斯德哥爾摩國際和平研究所去年提出報告，中國自2023年起，每年增加100枚核彈頭，2030年擁有的洲際彈道飛彈數將與美國或俄國相當，但彈頭數仍落後美俄，至2035年最多可擁有1500枚核彈頭。目前中國至少擁有600枚核彈頭。

澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至4日登場

NBA／柯瑞提前傷退 勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

NBA／勇士做客明尼蘇達氣氛凝重 柯爾：感同身受、為城市祈禱

談槍擊案痛心 勇士總教頭籲彼此尊重

