我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

唱「原罪」突昏倒 女星于文文被送醫 畫面瘋傳

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2月1日於佛州出席一名白宮幕僚婚禮。(美聯社)
川普總統2月1日於佛州出席一名白宮幕僚婚禮。(美聯社)

聯合國坦言財務拉警報，遭積欠會費中逾9成出自美國，金額約22億美元；若欠款未補上，聯合國最快7月前可能資金見底，紐約總部恐關門。對此，美國總統川普1日接受政治新聞網站POLITICO電話短訪時，避談美國是否會補繳欠費，卻放話只要他出手「打幾通電話」，就能讓其他國家掏錢，替聯合國補上缺口。

紐約時報1月30日報導，聯合國坦言財務告急；若各國，尤其美國，未補繳數十億美元會費，聯合國可能7月前資金見底，最快8月得關閉紐約總部，甚至取消9月例行的聯合國大會。

川普受訪POLITICO稱，不清楚美國欠聯合國費用，但他很確定「只要來求助川普就能輕易解決問題」。

「我會讓所有人付錢，就像我讓北約埋單一樣，」川普說，「我只要打幾通電話，這些國家幾分鐘內就會開出支票」。

然而，根據聯合國高層官員，目前欠款有95%來自美國，約22億美元，包含2025年未繳會費與2026年會費。欠費第二多的是委內瑞拉，2025年仍欠3800萬美元，已遭取消投票權；受制裁影響，聯合國也不指望委國付款。墨西哥第三，2025年欠2000萬美元，預料會延後繳。

此外，川普斷然駁斥聯合國紐約總部關門的可能性。他稱，「那樣不適當，聯合國不會離開紐約、不會離開美國，因為聯合國有巨大潛力」。

POLITICO指出，值得注意的是，這是川普罕見以一種保護姿態為聯合國講話。川普第一任期和第二任期至今退出多個國際機構組織，最近一次是1月初簽署行政命令，一口氣退群66個國際組織和委員會，其中不乏聯合國機構。

聯合國1日並未回覆置評。根據紐時，聯合國資金危機主因有二，一是會員國欠繳或遲繳會費，造成現金流吃緊；二是1945年沿用的財務規則，規定聯合國若未把預算全數支出，即使因會員國未付款，也得把未動用款退回各國。

聯合國 川普 委內瑞拉

上一則

德州補選成期中選舉風向球 民主黨收復眾院1席位

延伸閱讀

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看
伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了
川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢
3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大