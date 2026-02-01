美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美戰爭部 負責政策的次長柯伯吉上任以來，首次出訪即赴日韓。他於公開演說時提到，美國確保對第一島鏈的侵略行為不可行，於日韓等地點部署具韌性的軍力態勢，也將與北京保持溝通，但不會天真看待互動能達成的成果。

美國戰爭部1月23日公布川普第2任期的首份國防戰略（National Defense Strategy）報告後，柯伯吉（Elbridge Colby）接連訪問韓國和日本 ，1月26日於韓國首爾世宗研究所（Sejong Institute）發表公開演說。

根據戰爭部近日公布的致詞稿，柯伯吉當時指出，經濟相互依存或外交象徵意義無法確保亞洲穩定，穩定將透過明智而恰當地運用實力來維護。一種持久的、有利的權力平衡，能防止任何單一國家主導亞洲。

柯伯吉對中鷹派的立場向來鮮明，不過，一如最新「國防戰略」措辭，他於演說中避免尖銳抨擊中國，也同樣未提到台海。

他說，美國無意推動北京政權更迭或控制中國，而是必須清楚了解中國正在進行的軍事現代化，以及其在亞洲區域乃至更廣泛地區的軍事活動日益頻繁。

「我這樣說並非指責，而是簡單卻顯而易見的事實，一個我們必須認真看待的重要事實。」

柯伯吉引述去年底發布的「國家安全戰略 」（National Security Strategy）報告及「國防戰略」指出，美國致力在西太平洋建立一種軍事態勢，確保沿著第一島鏈發動侵略行動是不可行的。

他說，這包括在日本、菲律賓、朝鮮半島以及該地區其他地方，部署具韌性、分散且現代化的軍力態勢，以阻止對方透過武力取得快速或決定性的勝利。

「溝通、透明化和降低風險才能鞏固穩定的權力平衡」。柯伯吉表示，戰爭部將持續與中國保持尊重、專業的溝通，聚焦戰略穩定、危機管控以及降低誤判風險。同時，美方也不會天真看待互動能達成的成果 。

他最後以呼籲盟友提高國防支出收尾，指美國為盟國軍費設定的新全球標準為，將國內生產毛額（GDP）的3.5%用於核心軍事支出，「這原則在亞洲和歐洲都適用」。

柯伯吉後續訪日期間，於社群媒體X推文表示，期待與日方討論如何依據「國家安全戰略」及「國防戰略」，快速並有效地沿著第一島鏈強化嚇阻。