美國、伊朗談判中 川普暗示不打 伊官員證實「有進展」

川普總統。(歐新社)

伊朗 最高安全官員1月31日表示，與美國展開談判已有進展。川普 總統也證實華府與德黑蘭進行對話，並暗示可能達成協議，避免軍事打擊。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會主席賈尼（Ali Larijani）表示：「不同於媒體刻意炒作帶風向，當局安排有結構的談判正有所進展。」賈尼前一日甫在莫斯科與俄羅斯總統普亭 舉行會談。

同日稍晚，川普受訪福斯新聞證實：「伊朗正在跟我們談，我們看看能否做點什麼，否則就等著瞧......美國有一支大型艦隊正前往中東。」

衛報報導，川普並補充，基於安全理由，美國不會把潛在打擊計畫告訴區域內盟友，「我們不能把計畫告訴他們，」川普說，「如果我把計畫告訴他們，幾乎就跟把計畫告訴媒體一樣糟，或者說可能更糟。」

川普表示，他相信伊朗寧可就其核計畫與飛彈計畫達成協議，也不願面對美國軍事行動；德黑蘭則稱，只要談判議程不包含飛彈與防衛能力，就已準備好進行核談判。

美國已在伊朗近海部署林肯號航艦打擊群，引發外界關切美伊爆發直接衝突。伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）稍早警告美國與以色列勿輕舉妄動，稱其部隊已處於「全面防禦與軍事戒備狀態」準備回應。