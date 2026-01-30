再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

我的頻道

中央社／哈瓦那29日即時報導
川普總統29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。(歐新社)
川普總統29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。(歐新社)

美國總統川普29日簽署行政命令宣布國家緊急狀態，揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）抨擊此舉是「殘酷侵略行為」。

綜合法新社和路透報導，羅德里格斯在社群平台X上發文寫道：「我們向全世界譴責這項針對古巴及其人民的殘酷侵略行為。古巴人民超過65年來遭受歷來對單一國家最長、最殘酷的經濟封鎖，如今又將面臨極端生活困境。」

川普揚言對任何供應古巴石油的國家加徵關稅，此舉是依據宣告國家緊急狀態的行政命令授權，但未明定關稅稅率，也未具體指出哪些國家的產品會面臨美國關稅。

川普宣布上述消息後，古巴國營媒體迅速反擊，警告此令可能癱瘓這個早已遭受嚴重經濟危機的島國發電、農業生產、供水及醫療服務。

古巴政府在晚間電視新聞聲明中表示：「目標為何？對古巴人民的種族滅絕。美國政府將使所有生活層面窒息。」

本月初美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普多次表態將對古巴採取行動，持續對古巴領導層施壓。

川普本周表示「古巴相當快就會失敗」，還說委內瑞拉近來未向古巴輸送石油或資金。委內瑞拉曾是古巴最大石油供應國。

路透上周獨家報導，在委內瑞拉去年12月中止運油後，古巴最大供應國墨西哥也因日益擔憂美方報復而在評估是否繼續運油。

川普重返白宮執政後經常以關稅威脅作為外交政策工具。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）本月在川普建議古巴應與美國達成協議後表示，華府沒有任何道德權威能強迫古巴達成協議。

