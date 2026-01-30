川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

我的頻道

編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室，手持已簽署的「美國偉大復興計畫」行政命令。（歐新社）
美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室，手持已簽署的「美國偉大復興計畫」行政命令。（歐新社）

川普總統29日簽署一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並威脅對向古巴出售石油的國家徵收額外關稅，以進一步施壓古巴共產政權。不過，該命令並未具體說明關稅稅率，也未點名哪些國家的產品可能面臨美國關稅。

據報導，川普在美軍於本月初突襲行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，態度更加強硬，已多次談到將對古巴採取行動，並向其領導層施壓；川普近日更表示「古巴很快就會崩潰」，並指出曾是古巴最大石油供應國的委內瑞拉，近期已未再向古巴提供石油或資金。此前，據信這個南美國家每天向古巴輸送約3.5萬桶石油。

根據白宮公布的事實清單，川普簽署的行政命令建立一套程序，對向古巴銷售或以其他方式提供石油的國家商品徵收關稅，包括引入新的關稅體系，允許美國對任何直接或間接向古巴提供石油國家的進口商品加徵額外關稅；並授權國務卿與商務部長採取一切必要行動，包括發布規則與指引，以執行該關稅體系及相關措施。

此外，若古巴或受影響國家採取重大步驟以回應相關關切，或與美國國家安全及外交政策目標保持一致，川普可修改這項命令內容。

川普先前曾威脅古巴「趁還來得及，趕緊達成協議」，但他並未具體說明協議條款或古巴可能面臨的後果。當時，古巴總統卡內爾表示，華盛頓沒有權力強迫古巴接受協議。川普政府扣押受制裁的委內瑞拉油輪的策略已經開始加劇古巴的燃料和電力危機。古巴面臨輪流停電，民眾在缺乏可靠電力供應的情況下苦苦掙扎。

古巴外交部長羅德里格斯近日表示，這個加勒比海島國「絕對有權從任何願意的出口國進口燃料」，「不受美國單方面強制措施的干涉或約束」。

川普總統威脅要對古巴的供油國家課徵高關稅，以切斷古巴的能源。圖為哈瓦那煉油廠外的...
川普總統威脅要對古巴的供油國家課徵高關稅，以切斷古巴的能源。圖為哈瓦那煉油廠外的運油卡車。(路透)
川普總統威脅要對古巴的供油國家課徵高關稅，以切斷古巴的能源。圖為哈瓦那加油站外大...
川普總統威脅要對古巴的供油國家課徵高關稅，以切斷古巴的能源。圖為哈瓦那加油站外大排長龍的計程車。(路透)

古巴 川普 關稅

