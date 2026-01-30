我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

川普嗆「動武」伊朗：軍隊手指已扣在扳機上

編譯周辰陽、盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國林肯號航母已抵中東，軍力規模可以發動攻擊。(美聯社)
美國林肯號航母已抵中東，軍力規模可以發動攻擊。(美聯社)

川普總統28日在社群平台發文，呼籲伊朗盡速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議放棄發展核武，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊將更慘烈」。對此，伊朗回應稱，武裝部隊已將「手指扣在扳機上」，若美國發動軍事打擊，伊朗將「以前所未有的方式回應」。

美國林肯號航空母艦打擊群已抵達中東，美國在該地區的戰艦總數增至十艘，包括林肯號配備三艘驅逐艦，另外六艘美艦在該地區執行任務，包括三艘驅逐艦與三艘濱海戰鬥艦。目前美國部署在中東的戰艦數量，已與年初美軍對委內瑞拉發動斬首行動前的兵力規模大致相當。

川普發文也提到：「一支龐大艦隊正朝伊朗前進。如同對付委內瑞拉一樣，這支部隊已準備就緒、心意堅定，且有能力在必要時以速度與力量迅速完成使命。」

紐約時報指出，自從委內瑞拉斬首行動初步成功以來，川普愈來愈大膽，他顯然威脅要對伊朗政權進行類似的斬首行動，以恐嚇伊朗神權領導層和精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊。

川普呼籲伊朗回到談判桌前，達成公平合理、對各方有利的協議，放棄發展核武，但他並未提到協議細節。

紐約時報報導，美國和歐洲官員表示，在談判中，他們向伊朗提出了三項要求，包括永久停止一切鈾濃縮活動並銷毀現有庫存；限制彈道飛彈射程和數量；以及停止支持中東地區的所有代理組織，包括哈瑪斯、真主黨和葉門的青年運動。

對於川普的威脅，伊朗外交部長阿拉奇在社媒Ｘ發文表示：「我們英勇的武裝部隊已做好準備，手指扣在扳機上，將立即且強而有力地回應任何針對我們心愛的陸地、空域與海域的侵略。」

阿拉奇表示，伊朗一向歡迎互利、公正且不受脅迫的核子協議，前提是必須確保伊朗享有和平核能技術，並強調「從未尋求取得核武」。

負責監督伊朗軍事行動的沙姆哈尼少將在社群媒體發文說，美國對伊朗的任何打擊都將被視為戰爭行為，伊朗將強力回應，並將以色列特拉維夫作為打擊目標。

去年6月以色列曾襲擊伊朗，美軍也出手轟炸伊朗核設施，伊朗則對以色列和卡達美軍基地發動報復空襲，戰事持續12天。華爾街日報報導，伊朗現在仍握有約2000枚彈道射程覆蓋以色列的中程彈道飛彈；另有大量短程飛彈，可威脅波斯灣美軍基地與荷莫茲海峽航運。伊朗也擁有反艦巡弋飛彈、魚雷快艇與無人機等，足以對美軍艦艇構成壓力。

美國林肯號航母已抵中東，軍力規模可以發動攻擊。(美聯社)
美國林肯號航母已抵中東，軍力規模可以發動攻擊。(美聯社)
伊朗民眾29日行駛經過首都德黑蘭街頭一處反美和反以色列廣告牆。(歐新社)
伊朗民眾29日行駛經過首都德黑蘭街頭一處反美和反以色列廣告牆。(歐新社)

伊朗 川普 以色列

上一則

烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

下一則

明州州長稱不再競選任何公職 民主黨參議員柯洛布查盼填補真空

延伸閱讀

川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國
川普對加拿大揮關稅大棒 撤銷龐巴迪等飛機廠商認證、威脅加徵50%關稅

川普對加拿大揮關稅大棒 撤銷龐巴迪等飛機廠商認證、威脅加徵50%關稅
美關稅若違法 川普有何備案？

美關稅若違法 川普有何備案？
川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」