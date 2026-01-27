華爾街日報曝川普翻臉南韓內幕 導火線疑是這件事

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
南韓酷澎2025年12月驚傳3370萬個帳號個資外洩，連帶被爆大量招募中國籍員工和隱匿員工過勞死等，遭到警方立案調查。(路透)
川普總統以南韓國會未通過美韓協議為由，威脅加徵對韓關稅至25%。不過，華爾街日報27日報導，白宮早就不滿南韓在多項議題的處理方式，尤其首爾調查美國企業酷澎可能是導火線之一。美國副總統范斯甚至當面警告南韓國務總理金民錫，勿對酷澎在內的科技美企祭出裁罰，並直言希望看到南韓政府對酷澎釋出「實質降溫之舉」。

去年酷澎發生南韓史上最大規模個資外洩，連帶被爆大量招募中國大陸籍員工和隱匿員工過勞死等，遭到警方立案調查。

知情人士稱美韓近期磋商多半涉及酷澎，而范斯雖未明確威脅，但言下之意是，若對科技美企採取行動，可能讓美韓協議受阻甚或破裂。對此范斯辦公室拒絕置評，金民錫已向韓媒證實向范斯表明未歧視酷澎。

知情美國政府內部想法人士透露，雖然川普貼文聚焦南韓國會批准協議的進程，但川普政府內部對南韓處理不止一項議題的方式日益不滿，包括質疑差別對待美國科技企業，以及南韓對國內基督教教會的行動。不過一名白宮官員否認美企和宗教議題促使川普加關稅決定。

酷澎由韓裔美籍、哈佛商學院輟學生金範錫在2010年創立，2021年在首爾首次公開募股，此後將總部遷至西雅圖。酷澎遭調查後，南韓子公司執行長朴大俊下台，並由美籍的羅傑斯（Harold Rogers）出任代理執行長。

華爾街日報指出，韓方調查結果可能導致相關監管、罰款與處分，而南韓國會近幾周提出線上平台公平規則，可能背離美韓初步貿易協議中的一項承諾。

酷澎幾乎所有業務都在南韓，且在川普政府與美國國會皆有強力盟友，公司延攬川普前幕僚波特（Rob Porter）出任全球事務長。但是，酷澎一方面以美國企業自居，又是南韓第二大民間企業，主導其電商市場，且營收主要仍來自南韓，這點已引發其他南韓企業認為不公平。

另一方面，這是川普政府繼去年用關稅施壓加拿大和歐盟的網路政策後，再對南韓使出同一招。美國資訊科技與創新基金會艾特金斯（Rob Atkinson）表示，「美國現在自認握有籌碼，想確保落實最終協議前，先把這些核心議題處理好」。

