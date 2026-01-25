川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

加拿大總理卡尼。（美聯社）

美國總統川普對加拿大 和中國的貿易關係頻頻放出狠話，威脅將對加拿大徵收100%關稅 。加拿大總理卡尼 今天表示，無意與中國簽訂自由貿易協定。

卡尼表示，根據美墨加自由貿易協定（USMCA），加拿大承諾不會在未事先通知美國和墨西哥的情況下，與非市場經濟體達成自由貿易協定。他說：「我們無意與中國或任何其他非市場經濟體這樣做。」

他強調，加拿大與中國的近期貿易協議，是針對過去幾年出現的貿易問題作出調整，一切符合美墨加協定規定。

卡尼本月赴中訪問4天期間，讚揚中國是比美國更可預測的貿易夥伴。對中國電動車關稅問題上，渥太華一改之前配合美國徵收100%關稅的政策，大幅降低中國電動車關稅，以此換取中國削減對加拿大農漁產品的高關稅。

川普最初被問及中加貿易協議的看法時，僅表示「沒問題，他（卡尼）應該這麼做。我的意思是，簽署貿易協議對他來說是件好事，如果能和中國達成協議，就應該這麼做。」

但昨天川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文警告，若加拿大成為中國商品進入美國的轉運港，美國將毫不猶豫祭出全面關稅反制。「如果加拿大與中國達成協定，所有進入美國的加國貨物和產品會立即面臨100%關稅。」

貼文還寫道：「中國將徹底生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的企業、社會結構及整體生活方式。」

川普今天繼續發文批評中加關係。他說：「加拿大正在系統性地自我毀滅，他們與中國的貿易協議將是災難性的，這將成為歷史上最糟糕的協議之一，加拿大所有企業都會搬往美國。我希望看到加拿大活著並繁榮發展！」

隨後的貼文他補充說，中國「正在成功且徹底吞下曾經偉大的加拿大」，他「看到這一切非常難過」。「我只希望他們別動冰球！」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受美國媒體訪問時，進一步解釋川普要徵收「100%關稅」的意思。他表示，新的關稅將取決於中加之間是否達成比最近簽署的協議更進一步的新自由貿易協定；也取決於美國是否認定加拿大允許中國傾銷商品。

貝森特強調，不能讓加拿大成為中國向美國傾銷廉價商品的門戶。他並批評卡尼在達沃斯的言論除了充滿作秀意味之外，並沒有為加拿大人民謀求最大利益。

卡尼上周二於瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說後，美加緊張關係進一步升級。

卡尼在演講中以未點名的方式暗批美國，稱「大國」正在利用經濟一體化作為「武器」，世界中等國家必須團結起來，抵抗咄咄逼人的超級大國的脅迫。

川普隔天在達沃斯演講時反擊，「加拿大是靠美國才得以生存」，並提醒卡尼「下次發表言論時，請記住這一點。」