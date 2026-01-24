我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青花菜神仙吃法食譜 豆腐拌醬美味又不怕胖

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

從格陵蘭到烏克蘭 川普集權外交令盟友無所適從

中央社／華盛頓24日電
川普。（路透）
川普。（路透）

格陵蘭、烏克蘭到敘利亞，川普總統這個任期在外交上高度集權，多項重大決策並未事先知會行政官員，突來的政策宣布與急轉彎讓盟友措手不及，也引發信賴程度的疑慮。

路透報導，當美國、丹麥與格陵蘭官員上個月在格陵蘭首府會面時，一如往昔，會中並未討論美國以軍事或財政手段接管的議題。多名知情人士透露，當時的氣氛令人安心。

然而不到兩週一切轉變。川普宣布蘭德瑞（Jeff Landry）擔任格陵蘭特使，蘭德瑞隨後在社群媒體表示，他將協助「讓格陵蘭成為美國一部分」。消息人士指出，這項任命及相關言論震驚丹麥，也讓負責歐洲與北大西洋公約組織（NATO）事務的高層官員措手不及。

將自家官員排除在外，正符合川普一貫的決策模式。他的外交政策在多項議題上劇烈擺盪，且往往未經國家安全官員的協助與指引，這些官員向為歷任美國總統所倚賴。

相反地，川普政府一連串動作顯然僅由本人及少數親信主導，包括威脅奪取格陵蘭、計畫對盟友加課關稅，以及試圖向實際治理當地的丹麥施壓以換取讓步。

正如路透報導，這些親信包括提出關稅構想的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及試圖勸阻川普走向軍事途徑的副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）等人。

某些層面上，這種做法對川普行得通，因為他向來不信任華盛頓官僚體系，希望決策能迅速落實。然而，隨之而來的突襲式宣布與出人意料的政策反轉，恐對美國與關鍵盟友間的關係造成長期傷害。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）前白宮官員謝克（Kori Schake）指出，隨著川普威脅以武力奪取格陵蘭，傷害已經造成。

她說：「川普的威脅反覆無常，沒有人確定他會不會隨時再來一次。他已讓美國在最親密盟友眼中變得不可信賴。」

川普及其支持者堅稱，美國需要格陵蘭以因應俄羅斯與中國在北極地區的威脅，丹麥無法確保當地安全。然而，美國早在格陵蘭設有軍事基地，並可依1951年與丹麥簽署的條約擴大駐軍規模。

川普在外交決策上高度集權，倚重親信並將技術官僚置於一旁，這是他第2任期的一大特色。

這種情況在俄烏戰爭談判中多次出現，最近一次則是去年秋天的28點停戰方案，它出自川普特使威科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）的會談。

熟悉這項方案的人士當時表示，國務院及國家安全會議內部多名高階官員，原應掌握談判進度，但並未被告知相關過程。

川普這種做法在對敘利亞的政策上也相當明顯。去年5月，他在沙烏地阿拉伯與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）公開會面，形同支持這位前伊斯蘭激進分子，儘管政府內部曾有反對意見，他決定全面解除制裁，許多美國官員也是措手不及。

自此之後， 美國特使巴瑞克（Tom Barrack）成為敘利亞政策主要執行者，國務院及政府其他部門官員幾乎無從置喙，熟悉內情的三名消息人士表示。

消息人士補充，巴瑞克並不常與華府相關領域專業人士溝通。

國務院發言人則表示：「川普總統的政府彼此緊密合作，許多敬業的公務員正忠實推動關鍵優先事項。至於那些匿名向媒體抱怨的人顯然缺乏判斷力與氣度，無法執行川普總統的施政議程。」

川普 格陵蘭 丹麥

上一則

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

延伸閱讀

冬季風暴席捲 24州進緊急狀況 川普批准10州緊急災難救助

冬季風暴席捲 24州進緊急狀況 川普批准10州緊急災難救助
川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨
川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定
格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動