對比拜登 新版國防戰略優先順序改變

美聯社比對新版「國防戰略報告」(National Defense Strategy，NDS)，與拜登政府時期於2022年發布的NDS，國防戰略優先順序大改變。

一、西半球

2022年：「繼續與各國合作。」

2026年：「捍衛美國在西半球利益，保障美國軍隊和商業進入關鍵區域，特別是巴拿馬運河、美國灣(墨西哥灣)和格陵蘭島。」

二、俄羅斯 與歐洲安全

2022年：「將與北約 盟國雙邊合作，重點應對俄羅斯軍事威脅。」

2026年：「俄羅斯仍將對北約東翼國家構成持續但可控的威脅。」

「歐洲北約在經濟規模、人口以及潛在軍事實力方面都遠超俄羅斯。因此，北約有責任支持烏克蘭防禦。 」

「儘管歐洲依然重要，但其在全球經濟實力中所占比重正在縮小。美國現在和未來都會繼續參與歐洲事務，但必須也將會優先保衛美國本土和嚇阻中國。」

三、中國與印太地區

2022年：「對美國最嚴峻挑戰是，中國正脅迫試圖重塑印太地區。」

「中國對台灣挑釁脅迫正在破壞穩定，有誤判風險，並威脅台灣海峽的和平與穩定。」

「國務院將支持台灣採取不對稱自我防衛能力。」

2026年：「若中國主宰了印太地區，將能夠有效阻絕美國進入全球經濟中心，NDS指示五角大廈在印太地區維持有利的軍事力量平衡。」

「目標並非為了主宰、羞辱或扼殺中國，而是確保中國或任何其他國家都無法支配我們或我們的盟友。這並不需要政權更迭或其他任何生死存亡的鬥爭。相反，達成對美國有利、中國也能接受並共存的有尊嚴和平。」

四、北韓

2022年：「五角大廈將繼續透過前沿部署與南韓 盟友密切協調。」

2026年：「憑藉強大的軍隊、高額國防支出、穩健的國防工業以及義務兵役制度，南韓有能力承擔威嚇北韓的主要責任，並獲得美國關鍵但有限的支持。鑑於南韓面臨來自北韓的直接且明確的威脅，南韓也願意這樣做。」

五、中東

2022年：「將優先與區域和全球夥伴開展合作，以增強其威懾和防禦伊朗潛在侵略的能力。」

2026年：「將賦予區域盟友更大權力，使其承擔威嚇防禦伊朗的大任，包括大力支持以色列的自衛行動。」

