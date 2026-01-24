我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全程直播／霍諾德0防護爬台北101 大家最想問6大QA

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

美特使訪以色列 聚焦加薩重建與人質返還

中央社／耶路撒冷24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的兩位特使庫許納（左）、威科夫據報抵達以色列，預計將就加薩未來展開會談。(歐新社)
川普總統的兩位特使庫許納（左）、威科夫據報抵達以色列，預計將就加薩未來展開會談。(歐新社)

川普總統（Donald Trump）的兩位特使庫許納（Jared Kushner）、威科夫（Steve Witkoff）據報今天抵達以色列，預計將就巴勒斯坦飛地加薩未來展開會談。

法新社報導，美國官員表示，庫許納和魏科夫排定與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤，雙方將致力於「釐清正確的後續步驟，力求在維持加薩（Gaza）停火之餘，也能將其轉化為長久且永續的和平」。

以色列媒體報導，美軍中央司令部（US CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）同樣於今天訪問以色列。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，並劫持251人；以方旋即對哈瑪斯控制的加薩發動還擊。遭哈瑪斯劫持的人質當中，目前僅剩吉維利（Ran Gvili）的遺體仍留在巴勒斯坦境內。

以色列媒體指出，美國特使今天與內唐亞胡會談也將聚焦返還最後一名以色列人質遺體的議題。

本週稍早，包括川普等的美國官員在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum），提出了「新加薩」願景。

川普說：「我骨子裡是房地產人士…我會說，看看這裡靠海的位置，看看這塊美麗的土地，這能為多少人帶來機會。」

他的女婿庫許納則表示：「在中東，他們建設這樣兩三百萬人口規模的城市，三年就能完成。」他呼籲至少投入250億美元用於重建加薩毀損的基礎設施與公共服務。

聯合國與世界銀行（World Bank）支持的估計報告，曾於2025年2月加薩戰火仍未停歇時指出，當地重建費用將達530億美元。聯合國貿易和發展會議則在同年11月表示，復原加薩可能要斥資700億美元、耗時十年。

加薩自2025年10月10日開始第一階段停火，並於本月初進入第二階段。

然而，以色列和哈瑪斯多次互控對方違反協議。

加薩的民防機構今天表示，以軍無人機空襲造成兩名青少年喪生。

以色列軍方則稱，他們擊斃了兩名在部隊附近安放爆炸裝置的「恐怖分子」。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

下一則

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

延伸閱讀

世界和平 不仰賴個人意志建立

世界和平 不仰賴個人意志建立
川普推新加薩重建計畫 當地空襲衝突仍未止

川普推新加薩重建計畫 當地空襲衝突仍未止
加薩戰火恐重啟 哈瑪斯拒解除武裝 以擬定新地面行動計畫

加薩戰火恐重啟 哈瑪斯拒解除武裝 以擬定新地面行動計畫
新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局

新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅