卡達贈機 新空軍1號今夏可交機

川普總統2025年2月曾到佛州棕櫚灘機場參觀一架卡達擁有的波音747-8型飛機。(路透)

川普 總統總是抱怨現役空軍一號專機(VC-25A)老舊且空間狹小，第一任時就已經和波音公司訂購兩架新的747-8型客機作為換裝，但預計要到2028年他第二任期結束才能完工。而去年5月川普接受了卡達贈送的一架價值約2億元的747-8，軍方承包商從9月開始一直忙著將該豪華客機升級改造成美國總統座機，以滿足川普的需求，預計最快今夏就能交機，並於今年稍晚供川普搭乘。

紐約時報 報導，一名熟悉該項目的匿名官員透露，飛機塗裝將按川普喜好，所有豪華設施也會在夏季前安裝完畢，但並非所有安全和保密設施都能即時安裝完畢；這名官員預計川普會批准交機，因為他渴望盡快開始享受這架飛機。

空軍22日聲明表示將盡力加快交機，預計最晚於2026年夏季交付。一名空軍發言人稱空軍已和相關政府部門合作，確保滿足必要的安全措施和功能性任務要求，以保障總統安全。

一些議員和政府官員擔心交機時程過於倉促，伊利諾州民主黨參議員譚美·達克沃斯(Tammy Duckworth)22日表示空軍這麼迅速地將這架飛機投入使用，令她深感不安，「空軍一號應該是世界上最安全的飛機，任何偷工減料都可能威脅到我們的國安機密、總統乃至整個國家，這是不可接受的。」

去年5月空軍部長梅因克(Troy Meink)表示任何民用飛機都需要重大改裝才能認定為足夠安全。業內專家和國防部官員估計改裝可能花費高達10億元，並耗時兩年才能完成。梅因克則說費用可能不到4億元。

空軍現役兩架VC-25A型總統專機，皆已服役超過35年，面臨吃重維護問題。本周稍早川普前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的途中，空軍一號因白宮 所稱的「輕微電氣故障」而不得不折返華府。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)22日表示這個小故障證明川普是對的，「新的空軍一號不僅對總統本人，而且對整個空軍一號機組人員來說都是一份寶貴的捐贈。」

川普接受卡達贈送的飛機曾引發國會質疑，他們暗示卡達可能試圖賄賂總統，或飛機可能裝有竊聽裝置。川普對此道德爭議嗤之以鼻，說只有傻瓜才會拒絕，去年稱「這是卡達的善意，我非常感謝」。