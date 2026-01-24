我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

卡達贈機 新空軍1號今夏可交機

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2025年2月曾到佛州棕櫚灘機場參觀一架卡達擁有的波音747-8型飛機。(路透)
川普總統2025年2月曾到佛州棕櫚灘機場參觀一架卡達擁有的波音747-8型飛機。(路透)

川普總統總是抱怨現役空軍一號專機(VC-25A)老舊且空間狹小，第一任時就已經和波音公司訂購兩架新的747-8型客機作為換裝，但預計要到2028年他第二任期結束才能完工。而去年5月川普接受了卡達贈送的一架價值約2億元的747-8，軍方承包商從9月開始一直忙著將該豪華客機升級改造成美國總統座機，以滿足川普的需求，預計最快今夏就能交機，並於今年稍晚供川普搭乘。

紐約時報報導，一名熟悉該項目的匿名官員透露，飛機塗裝將按川普喜好，所有豪華設施也會在夏季前安裝完畢，但並非所有安全和保密設施都能即時安裝完畢；這名官員預計川普會批准交機，因為他渴望盡快開始享受這架飛機。

空軍22日聲明表示將盡力加快交機，預計最晚於2026年夏季交付。一名空軍發言人稱空軍已和相關政府部門合作，確保滿足必要的安全措施和功能性任務要求，以保障總統安全。

一些議員和政府官員擔心交機時程過於倉促，伊利諾州民主黨參議員譚美·達克沃斯(Tammy Duckworth)22日表示空軍這麼迅速地將這架飛機投入使用，令她深感不安，「空軍一號應該是世界上最安全的飛機，任何偷工減料都可能威脅到我們的國安機密、總統乃至整個國家，這是不可接受的。」

去年5月空軍部長梅因克(Troy Meink)表示任何民用飛機都需要重大改裝才能認定為足夠安全。業內專家和國防部官員估計改裝可能花費高達10億元，並耗時兩年才能完成。梅因克則說費用可能不到4億元。

空軍現役兩架VC-25A型總統專機，皆已服役超過35年，面臨吃重維護問題。本周稍早川普前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的途中，空軍一號因白宮所稱的「輕微電氣故障」而不得不折返華府。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)22日表示這個小故障證明川普是對的，「新的空軍一號不僅對總統本人，而且對整個空軍一號機組人員來說都是一份寶貴的捐贈。」

川普接受卡達贈送的飛機曾引發國會質疑，他們暗示卡達可能試圖賄賂總統，或飛機可能裝有竊聽裝置。川普對此道德爭議嗤之以鼻，說只有傻瓜才會拒絕，去年稱「這是卡達的善意，我非常感謝」。

川普 白宮 紐約時報

上一則

暗示削減駐韓美軍？美新版國防戰略：南韓可扛起威嚇北韓主要責任

下一則

華郵：卡尼演講有分量及道德誠意 他才是達沃斯明星

延伸閱讀

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話
為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係

為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係
世界和平 不仰賴個人意志建立

世界和平 不仰賴個人意志建立
川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星