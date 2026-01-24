華郵：卡尼演講有分量及道德誠意 他才是達沃斯明星

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
加拿大總理卡尼在達沃斯呼籲各國領導人要「活在真實裡」，別再把「國際秩序」掛在嘴邊，以為依舊管用。(美聯社)
加拿大總理卡尼在達沃斯呼籲各國領導人要「活在真實裡」，別再把「國際秩序」掛在嘴邊，以為依舊管用。(美聯社)

華盛頓郵報專欄作家沙魯爾(Ishaan Tharoor)22日在「今日世界觀點」(Today's WorldView)撰文指出，揚言美國必須拿下格陵蘭川普總統本周在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)，或許自以為征服全場，但今年盛會真正明星其實是加拿大總理卡尼(Mark Carney)。哥倫比亞大學經濟史學家圖茲(Adam Tooze)便說，論壇舉行期間唯一一場領導人等級的演說只有卡尼，演講帶有分量以及道德誠意，「表達了我們許多與會人士親身體驗的震驚」。

沙魯爾指出，卡尼的演說跟川普任期所形塑的世界直球對決，這段演講讓達沃斯與會者都注意到，包括川普在內。

川普連續幾天對格陵蘭高調發言，還揚言要對歐洲盟友加徵關稅。川普21日的演講未演先轟動，大批政要都希望擠進會議大廳。不過，川普在這場漫長演說裡則從原本的極端主義立場退讓，堅稱美國不會用武力奪取格陵蘭。隨後川普與北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)會晤後，撤回對歐洲友邦的關稅威脅，並宣布達成格陵蘭協議框架。川普22日再度登上達沃斯舞台中央，展現號稱足以跟聯合國抗衡的「和平委員會」(Board of Peace)。

沙魯爾分析，川普離開達沃斯，也帶走媒體狂熱，川普在阿爾卑斯山間似乎吸走所有注意力，卻不是產生最大影響力的人，卡尼20日的演講普遍被認為為本周留下界定意義的關鍵時刻。

結束中國與卡達訪問之後，卡尼來到達沃斯發表演講，呼籲領導人同僚們要「活在真實裡」，別再把以秩序為基礎的國際秩序掛在嘴邊，以為依舊管用。卡尼說，各國領袖應該往前走，放下過去，「要認清現實，這是一個隨著強權競爭而加劇的體系，最龐大的強權能用經濟整合做為脅迫手段來追求自身利益」。他說，面臨不確定性，中等強國必須一致行動，「因為我們如果不在餐桌旁，就會在菜單上」。

沙魯爾寫道：「歐亞集團(Eurasia Group)總裁布雷默(Ian Bremmer)跟我說，大家都知道全球秩序變化，這些年很多人都察覺到了，但沒有主要政府領導人真的說出來。」布雷默形容，卡尼這場演講在多年之後仍將讓人們記得。

前慕尼黑安全會議主席伊辛格(Wolfgang Ischinger)則說，卡尼言論絕對令人欽佩，「現場某些人甚至說道，怎不邀請加拿大加入歐盟呢？」

川普 卡尼 格陵蘭

為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

還記恨卡尼？川普嗆中國將「吃掉」加拿大 貝森特拋亞伯達獨立

川普挾和平理事會令天下

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

