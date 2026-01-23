川普仍考慮格陵蘭「終極方案」：公投入美即普發百萬

我的頻道

編譯盧思綸、周辰陽／綜合報導
川普總統雖稱不以武力奪取格陵蘭，但終極方案包括普發格陵蘭每人百萬美元，以「公投入美」。（路透）
美國總統川普21日排除動武奪取格陵蘭，並稱與北約秘書長呂特達成框架協議。英國每日郵報22日披露，川普仍考慮向格陵蘭人提供每人100萬美元，前提是格陵蘭舉行公投通過加入美國。

每日郵報稱，川普正在考慮一項「終極提議」，向格陵蘭人普發100萬美元，前提是舉行公投通過加入美國。這項公投須有60%同意票數才能過關。

格陵蘭約5.7萬人，這項提議總成本可能達到570億美元。

這項提議看似驚人，但這個金額僅占美國每年近8000億美元國防支出的一小部分，可能緩解格陵蘭對丹麥補助的依賴，重塑當地經濟。

每日郵報並提到，先前曾有報導指出，白宮考慮向格陵蘭人普發最高10萬美元。但丹麥已多次表示格陵蘭是非賣品，任何協議都須經過哥本哈根點頭。

俄羅斯總統普亭21日稱，「格陵蘭正發生的事與我們完全無關」，但隨即話鋒一轉，間接對美國收購格陵蘭構想表示支持。

CNN報導，普亭21日表示，俄羅斯「與美國解決類似問題有經驗」。他提到俄羅斯於1867年出售阿拉斯加，美國當年以720萬美元購得，若換算至今日幣值，相當於1.58億美元。

普亭比較阿拉斯加與格陵蘭面積，指依類似邏輯推算，格陵蘭價值可能「2億至2.5億美元」，若以歷史金價計算，則「接近10億美元」。他說，「我認為美國負擔得起這筆錢」。

