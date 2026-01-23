打破美歐僵局功臣…北約祕書長奉承奏效 被封「川普耳語者」

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
北約秘書長呂特（左）以柔軟身段聞名，被認為是這次使川普總統（右）回心轉意的關鍵人物。（美聯社）
連續好幾天，美國與歐洲之間的僵局似乎無解。川普總統一再強調必須取得格陵蘭的決心，歐洲盟友則同聲反對。北約(NATO)祕書長呂特(Mark Rutte)可能在說服川普取消對歐洲八國開徵懲罰關稅的過程中發揮關鍵影響，局面突然出現驚人逆轉。

川普21日在社群媒體發文宣布，已與呂特達成格陵蘭協議框架。美聯社分析，雖然外界對於協議具體細節、呂特介入程度都還知道不多，川普也可能改變心意，但呂特已贏得「川普耳語者」(Trump whisperer)的封號，證明他講話川普聽得進去。

在荷蘭政壇馳騁十多年的呂特，之前廣為人知的綽號是「鐵氟龍馬克」(Teflon Mark)。

報導指出，呂特去年打出對川普討好策略奏效的名聲，在海牙舉行的北約峰會稱呼川普「老爹」(daddy)，並且寫給川普充滿讚美之詞的簡訊。

在北約面對川普的反覆批評，同時致力應對如何在俄烏戰爭中支持烏克蘭之際，呂特柔韌的外交手腕被視為這名領導人的關鍵資產。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)史考克羅戰略安全中心(Scowcroft Center for Strategy and Security)副主席兼資深主任奎尼克(Matthew Kroenig)說，達沃斯(Davos)出現戲劇張力十足的場面，凸顯呂特有能力讓北約最強大的領導人保持參與。

奎尼克表示：「我認為呂特已經成為歐洲最有效率的外交官及川普耳語者。」他說，呂特有辦法跟川普溝通，讓美國與川普政府願意留在北約，以建設性的方式保持參與。

報導指出，呂特能與川普成功打交道，關鍵在於擅長使用個人魅力與奉承，而且對於層峰之間的磋商內容守口如瓶。這是呂特擔任荷蘭首相近13年期間，能夠整合聯合政府夥伴的策略。

呂特協調四個經常發生摩擦的執政聯盟，是荷蘭在位時間最長的領導人，也成為荷蘭協商政治的代表人物。多年來，呂特數次歷經荷蘭政治醜聞卻屹立不搖，因此贏得「鐵氟龍馬克」封號，因為醜聞的負面效應似乎都沒有在他身上沾染太久。

