美加衝突升溫 川普撤和平理事會邀請 盧特尼克批卡尼親中「愚蠢」

加拿大總理卡尼（左）和美國總統川普（右）2025年12月5日在華府甘迺迪表演藝術中心，出席2026年FIFA世界盃官方抽籤儀式。（美聯社）

加拿大 總理卡尼 20日在達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，指出在當前國際秩序下，強權國家往往為所欲為，像加拿大這樣的「中等強國」不應妥協退讓、隨波逐流，獲得現場觀眾起立鼓掌與普遍好評。不過，川普 顯然並不高興，隨即宣布他所籌組並親自領導的「和平理事會」，已撤回對卡尼的邀請。

根據先前報導，卡尼親自撰寫此次演說講稿。從逐字稿內容來看，雖然他在演說中隻字未提川普，但意在言外，並明確提到加拿大已與中國大陸組建戰略聯盟，同時呼籲歐洲各國攜手合作，推動「以價值觀為本的現實主義」，共同因應硬實力的崛起與大國競爭。

美聯社報導，川普在達沃斯演說時曾說：「加拿大靠美國存活，馬克（卡尼），下次發言時記得這點。」卡尼22日回國後也直接反擊，表示：「加拿大並非因美國才存在，加拿大繁榮是因加拿大人的努力。我們才是自己家園的主人。」

川普隨後在真實社群發文，以信函形式寫道：「尊敬的卡尼總理：謹此函告知，和平理事會撤回先前邀請您加入有史以來最負盛名的領導人理事會邀請。感謝您對此事的關注！」

POLITICO報導，「美墨加協定」（USMCA）的審查將於今年展開，美加雙方正為談判尋求籌碼。卡尼上周前往北京，並與中國國家主席習近平達成協議，決定開放中國電動車進口至加拿大市場，引發川普政府官員不滿。美國商務部長盧特尼克表示，卡尼近期對中國展現的新友好姿態，確實削弱了加拿大與美國談判的地位。

盧特尼克22日在達沃斯接受彭博諮詢採訪，談到卡尼時指出：「他們現在採用的是一套自己其實沒有真正想清楚的規則，等於是在對外釋放一個訊號，好像在說，『那麼，我們是不是該把整個協議都改掉？』」

此外，盧特尼克也質疑卡尼在中國達成交易的理由毫無道理，指出加拿大目前仍有約四分之三的出口銷往美國。對於中國將增加自加拿大進口的說法，盧特尼克直言：「這是我見過最愚蠢的事情。」他接著說：「饒了我吧，他們已經擁有世界上第二好的貿易協議，而我們所要做的，只是聽這傢伙在那裡發牢騷與抱怨。」

盧特尼克並將卡尼的對中策略歸結為只是為選舉鋪路的政治姿態，但警告這樣的作法，長遠來看恐將使渥太華與華府的關係更加複雜。

