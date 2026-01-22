罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演講。(美聯社)
川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演講。(美聯社)

華爾街日報21日引述知情人士報導，川普政府因成功罷黜委內瑞拉總統馬杜洛而士氣大振，正尋找古巴政府內部人士，協助促成協議，力拚在今年年底前推翻哈瓦那的共產政權。

川普總統11日在真實社群發文表示，「不會再有石油或金錢」流向古巴，並直言「強烈建議他們在為時已晚之前就把協議談成。」

知情人士表示，川普政府評估古巴經濟已瀕臨崩潰。此外，在失去委內瑞拉總統馬杜洛這個至關重要的金主後，執政近70年的哈瓦那當局從未像現在這樣脆弱。資深美方官員表示，儘管目前尚無具體推翻古巴共產政府的行動計畫，但已將馬杜洛被捕以及其盟友隨後作出讓步的過程，視為對古巴的一項藍圖與警告。

一位美國官員表示，川普政府與邁阿密和華府的古巴流亡人士及公民團體會面時，重點放在辨識現任政府內部是否有人已看清形勢，並有意促成與美國的協議。官員指出，將馬杜洛強行帶走的高調突擊行動，獲得馬杜洛核心圈內一名線人協助。儘管美方尚未公開威脅對古巴動用武力，但川普政府官員私下表示，此次作戰應被視為對哈瓦那的一項隱性威脅。

許多川普盟友理所當然期待古巴共產政權垮台，但推翻資金短缺的哈瓦那當局，可能引發川普在委內瑞拉時極力避免的動盪與人道危機。據指出，川普拒絕過去的政權更迭策略，而是傾向在可能的情況下達成交易，並把握浮現的機會。

不過，包括中央情報局於1961年支持的「豬玀灣事件」在內，古巴政權撐過美國多年的強力施壓。前述知情人士表示，在此情況下，美國開始為接下來的方向，以及可能取代現行政權的人選制定明確計畫，但委內瑞拉模式在古巴可能更難複製；古巴是一個禁止政治反對派、公民社會幾乎不存在的一黨制國家，相較之下，委內瑞拉仍有反對派運動，且曾出現較為頻繁的抗議與選舉。

曾在歐巴馬政府任職，並於2014年至2017年間協助談判、短暫緩解美古關係的祖尼加（Ricardo Zúñiga）表示：「這些人是一塊更難啃的硬骨頭，根本沒有人會動念站到美國那一邊。」

