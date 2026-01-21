此MAGA非彼MAGA 格陵蘭團體賣「讓美國滾開」帽 買氣最旺國家揭曉

丹麥哥本哈根一家古著店老闆托內森，13日戴著他設計並於店內販售的反「讓美國再次偉大」帽款「Nu det NUUK！」。帽側印有「讓美國滾開」與格陵蘭旗。(路透)

美國總統川普 近期頻頻放話、揚言可能奪取丹麥 屬地格陵蘭 之際，一種新型態的抗議行動正迅速在網路上擴散。多名賣家販售的紅色帽子，雖同樣印著「MAGA」，卻刻意將「讓美國再次偉大」改成「讓美國滾開」（Make America Go Away），嘲諷川普掀起的政治運動。

紐約時報報導，「讓美國滾開」帽是由哥本哈根一家古著店老闆托內森（Jesper Tonnesen）於2025年夏天設計。當時，他對全球政治與國際公共辯論日益粗俗化的語氣感到心力交瘁。托內森說：「我感到一種無能為力，想做點什麼，哪怕只是微不足道的小事。」

起初，這款帽子在店內僅賣出少量，但照片上周開始在網路上流傳後，需求迅速暴增，庫存在短短數小時內便銷售一空，訂單數量也遠遠超出生產能力。托內森認為，這頂帽子之所以引發共鳴，在於它讓人們能在不使用過度對抗性語言的情況下表達異議。此外，幽默元素不僅傳達了反對立場，也為對話保留了空間。

他表示：「幽默能讓訊息被聽見，也替沉重的議題留下一點輕鬆的空間。」

販售類似帽款的「格陵蘭支持」（Greenland Support）團體創辦人施特（Victor Schøtt）接受商業內幕（Business Insider）訪問時也強調，「讓美國滾開」的訴求，重點在於拒絕川普特有的外交風格，而非出於對美國本身的反感。他表示：「需要遠離的是川普式的美國，也就是那個試圖接管格陵蘭的部分。」

施特約一個月前推出網站，相關商品銷量已成長至每周數百頂，其中美國市場占比最高。他說：「目前美國排名第一，過去幾天約有50筆訂單，其次是丹麥約45筆，再來是德國、愛爾蘭、英國與瑞典，各約20筆。」

該網站還販售一款正面印有「Nu det NUUK」字樣、側面印有「讓美國滾開」的帽子，這是一則運用格陵蘭首都努克（Nuuk）名稱的雙關語，丹麥語大致可解作「夠了」。施特表示，所有收益都將捐助格陵蘭的兒童慈善機構。