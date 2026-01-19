我的頻道

貝森特開酸歐盟反制能力：最強武器恐怕是成立工作小組

編譯季晶晶／綜合外電
貝森特周一開酸歐盟無法針對格陵蘭相關關稅迅速反制。(歐新社)
貝森特周一開酸歐盟無法針對格陵蘭相關關稅迅速反制。(歐新社)

美國財政部貝森特質疑，歐盟能否迅速針對川普的格陵蘭關稅威脅做出強硬回應。他預期，歐盟更可能先成立「可怕的歐洲工作小組」展開討論，而不是立即採取行動。

貝森特在瑞士達沃斯世界經濟論壇的場邊向少數記者表示，27個成員國的決策機制緩慢，將削弱歐盟快速整合反制方案、或動用最具殺傷力貿易工具「反脅迫機制」的能力。他諷刺說，歐盟最有力的武器，往往就是成立一個工作小組。

這番話顯示，華府並未嚴肅看待歐盟真會啟動反脅迫機制。該機制一旦動用，將允許歐盟限制美國企業進入單一市場，被視為歐盟最強硬的貿易反制手段。

貝森特也以歐洲仍持續購買俄羅斯燃料為例，質疑歐盟的決策效率。

稍早之前，貝森特已警告，歐盟選擇報復將是「不明智的」。他也同時駁斥歐洲可能拋售美國公債作為反制的說法，形容那是「自我傷害」。

在市場上，由於美方政策反覆無常，一些投資人已開始分散對美國資產的投資，其中包括品浩（Pimco）。 對此，貝森特表示無法評論品浩的投資判斷，但做出對比補充說，美國去年實際上出現財政收縮，反觀法國，至今還沒能搞定預算。

歐盟 貝森特 財政部

