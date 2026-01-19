川普邀多國加入加薩和平理事會 傳10億可買永久席位

加薩在戰火下千瘡百孔，川普籌組加薩和平理事會，將致力加薩重建。(路透)

又有七個國家表示，受邀加入川普 總統的加薩 「和平理事會」(Board of Peace)。和平理事會是由世界各國領袖組成的新機構，旨在監督加薩地區局勢的下一步發展，也展現了美國在全球事務中尋求更廣泛授權的雄心。

根據尚未公開的章程，捐款10億元即可獲得理事會的永久席位，若不繳會費則任期只有三年。籌集的資金將用於重建加薩。

美聯社報導，匈牙利總理奧班(Viktor Orban)已接受邀請加入理事會。奧班是川普在歐洲最堅定的支持者之一。

越南 外交部聲明，越南共產黨總書記蘇林(To Lam)已接受提議。據傳印度也收到邀請，但官方尚未公開。約旦、希臘、塞浦路斯和巴基斯坦表示已受邀。加拿大、土耳其、埃及、巴拉圭、阿根廷和阿爾巴尼亞先前已表示收到邀請。目前尚不清楚川普總共邀請多少國家。

預計美國很可能將在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇會議期間，正式公布理事會成員國名單。

該理事會成員將監督加薩的後續行動，因為10月10日生效的停火協議正進入充滿挑戰的第二階段。第二階段包括在加薩成立一個新的巴勒斯坦委員會、部署國際安全部隊、解除哈瑪斯的武裝以及重建飽受戰爭蹂躪的加薩走廊。

川普在發給世界各國領袖的信中邀請對方入會成為創始成員，並表示和平理事會將採取一種大膽的新方法來解決全球衝突。

這可能成為聯合國安理會(United Nations Security Council)的潛在競爭對手，因為安理會是二戰(World War II)後成立的全球性機構中最具權力的機構。由於美國的否決，擁有15個席位的安理會一直未能採取行動結束加薩戰爭，而川普政府和其他捐助者的大幅削減也削弱了聯合國的影響力。

川普在邀請函中指出，安理會已批准美國提出的20點加薩停火計畫，其中包括成立和平理事會。

白宮上周也宣布成立加薩執行委員會(Gaza Executive Board)，負責落實和平理事會的願景。但以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)辦公室已發聲明反對。