我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

川普邀多國加入加薩和平理事會 傳10億可買永久席位

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加薩在戰火下千瘡百孔，川普籌組加薩和平理事會，將致力加薩重建。(路透)
加薩在戰火下千瘡百孔，川普籌組加薩和平理事會，將致力加薩重建。(路透)

又有七個國家表示，受邀加入川普總統的加薩「和平理事會」(Board of Peace)。和平理事會是由世界各國領袖組成的新機構，旨在監督加薩地區局勢的下一步發展，也展現了美國在全球事務中尋求更廣泛授權的雄心。

根據尚未公開的章程，捐款10億元即可獲得理事會的永久席位，若不繳會費則任期只有三年。籌集的資金將用於重建加薩。

美聯社報導，匈牙利總理奧班(Viktor Orban)已接受邀請加入理事會。奧班是川普在歐洲最堅定的支持者之一。

越南外交部聲明，越南共產黨總書記蘇林(To Lam)已接受提議。據傳印度也收到邀請，但官方尚未公開。約旦、希臘、塞浦路斯和巴基斯坦表示已受邀。加拿大、土耳其、埃及、巴拉圭、阿根廷和阿爾巴尼亞先前已表示收到邀請。目前尚不清楚川普總共邀請多少國家。

預計美國很可能將在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇會議期間，正式公布理事會成員國名單。

該理事會成員將監督加薩的後續行動，因為10月10日生效的停火協議正進入充滿挑戰的第二階段。第二階段包括在加薩成立一個新的巴勒斯坦委員會、部署國際安全部隊、解除哈瑪斯的武裝以及重建飽受戰爭蹂躪的加薩走廊。

川普在發給世界各國領袖的信中邀請對方入會成為創始成員，並表示和平理事會將採取一種大膽的新方法來解決全球衝突。

這可能成為聯合國安理會(United Nations Security Council)的潛在競爭對手，因為安理會是二戰(World War II)後成立的全球性機構中最具權力的機構。由於美國的否決，擁有15個席位的安理會一直未能採取行動結束加薩戰爭，而川普政府和其他捐助者的大幅削減也削弱了聯合國的影響力。

川普在邀請函中指出，安理會已批准美國提出的20點加薩停火計畫，其中包括成立和平理事會。

白宮上周也宣布成立加薩執行委員會(Gaza Executive Board)，負責落實和平理事會的願景。但以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)辦公室已發聲明反對。

加薩 川普 越南

上一則

國務院兼運動部？新任務要靠體育盛事揚國威

下一則

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

延伸閱讀

是台灣被川普擊出滿貫全壘打

是台灣被川普擊出滿貫全壘打
歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元 對美反制關稅

歐盟反擊川普威脅：為格陵蘭備妥930億歐元 對美反制關稅
川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險

川普重燃關稅戰火 美股期指開盤下跌 金銀又飆新高 資金逃往日圓避險
全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

全球風暴中重返達沃斯 川普仍心繫國內選民

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲