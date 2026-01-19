WSJ分析「格陵蘭關稅」恐擴至27國 「北約信任已粉碎」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
川普總統6日出席在華府的眾議院共和黨年度議題會議。(路透)
華爾街日報18日發表社論指出，川普總統揚言對北約八國加徵10%關稅直至買下格陵蘭，其中七國為歐盟成員國，對於奉行共同貿易的歐盟來說，關稅威脅恐擴大至全體27個成員國。華爾街日報另一文報導，美歐恐爆發新一輪貿易戰，導致跨大西洋聯盟陷入二戰結束、北約成立超過75年以來最嚴峻的危機。

華爾街日報報導，曾任北約發言人長達13年的龍傑斯古（Oana Lungescu）認為，格陵蘭關稅終將自傷美國的世界地位，將華府盟友拱手讓出、甚或送到中國及俄國手上，龍傑斯古直言「習近平和普亭肯定點著爆米花準備看戲」。

川普去年1月重返白宮以來對歐洲爆發前所未有的敵意，如今又以派兵部署格陵蘭為由，威脅對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭加徵關稅，這些國家均為北約盟國，除了英國外皆為歐盟成員國，他們正在研擬回應措施。

北約成立於1949年4月，是二戰以來西方最大聯盟，奠基於西方民主國家「命運與共」的信念；其運作仰賴互信與政治凝聚力，不亞於仰賴其軍事基礎設施。美國堅定承諾美方在歐洲盟友遇襲時將出手防衛的信念，一直是北約可信度與嚇阻敵人的力量基礎。

如今，這份信任與承諾正遭到嚴重質疑。大西洋兩岸許多同盟資深人士都在懷疑：北約是否還有可能恢復元氣。

美國陸軍退役中將、前美國駐北約大使魯特（Douglas Lute）認為，北約仍會存續，「但75年來維繫信任的黏著力已被粉碎，所以不再具有效力」。

多數歐洲政府則擔心，若裂痕全面擴大，可能導致川普宣告北約終結，迫使他們在沒有美國的情況下打造自己的軍事同盟；對長期經濟成長偏低、公共財政吃緊的國家而言，這將是一項代價高昂的挑戰。

事實上，北約過去曾挺過嚴重的內部對立，例如1956年蘇伊士運河危機期間，美國迫使英國與法國中止入侵埃及；以及2003年美國入侵伊拉克時，法國與德國表示反對。

華爾街日報18日以「2026年格陵蘭戰爭」為題發表社論，批評川普此舉示範了如何將美國盟友拱手送給中國當朋友。

這篇文章提到，華府在戰略和稀土資源上確實有理由重視格陵蘭，但美國在格陵蘭已有高度通行自由，以關稅施壓只會激化歐洲反彈。

美方在經濟面的理由也說不通。川普威脅對象除英國外，清一色是歐盟成員，因歐盟採共同貿易政策，任何對個別國家的關稅勢必擴及整個27個成員國，等同川普自毀他去年高調宣稱與歐盟、英國達成的貿易成果。

這篇社論認為，川普正以難以修復的方式疏離西歐。如果川普決意為格陵蘭開戰，歐洲未必有力抵抗，但那就等於向北約說再見。可悲的反諷在於，最大的贏家可能是中國與俄羅斯。

「歸根究柢，這只會損害美國在世界上的地位；而美國，一如歐洲，在這個更危險的世界裡，需要朋友與盟友，」曾任北約發言人13年、現任英國智庫「皇家聯合軍事研究所」研究員的龍傑斯古說，「我看到唯一受益的只有俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平。他們肯定在點爆米花等看戲」。

