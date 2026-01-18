地緣政治大富翁 盤點川普2.0全球勢力野心 1願望已實現

川普總統16日準備乘空軍一號前往佛州。（路透）

川普 總統第二任期將滿一年前夕表達對格陵蘭 勢在必得，引發一眾北約盟友強烈反彈。事實上川普重返白宮之初便放話拿下格陵蘭，且不乏針對其他國家與地區的侵略威脅。川普的外交手段宛如真實版大富翁遊戲，美聯社報導，川普有些想法幾乎是異想天開，從購地收購、加稅制裁到勢力擴張，不斷踐踏政治規範並挑戰體制下的權力制衡。

以下盤點川普2.0至今，哪些野心預告已成定局，哪些仍在暗潮洶湧，又有哪些逐漸退燒。

現在進行式：賞北約8盟友10%關稅「直到完整買下格陵蘭」

川普今年初突襲委內瑞拉推翻馬杜洛政權後，一度放話不排除武力拿下格陵蘭，並在17日宣布2月1日起對英德法等8個北約盟國加徵10%關稅，且將看情況續於6月1日調升稅率至25%，「直至達成協議、全面且完整收購格陵蘭為止」。

美聯社指出，川普任命路易斯安那州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國駐格陵蘭特使，並影射1803年向法國購得路易斯安那領地、使美國領土面積倍增的「路易斯安那購地案」。

受矚目未來式：美軍可能在哥倫比亞、墨西哥與伊朗採取行動

繼委內瑞拉行動後，川普曾放話不排除對哥倫比亞採取軍事行動，指責其政府放任毒品流入美國，雖然後續與哥國總統通話後語氣轉趨緩和，但威脅並未消失。針對墨西哥，川普堅稱其政權被毒梟「統治」，稱「必須對墨西哥做點什麼」。

同時，川普也緊盯伊朗與古巴。他警告伊朗若在鎮壓示威中持續殺戮，將面臨美軍毀滅性打擊；而失去了委內瑞拉金援的古巴，更被川普視為「隨時會倒下」的目標。川普甚至語帶玄機地喊話古巴「在為時已晚前達成協議」，為加勒比海局勢埋下動盪伏筆。

現在完成式：降低中國在巴拿馬運河的影響力

川普重返白宮前就曾警告，若巴拿馬無法遏制中國勢力，美國將收回運河控制權。執政首年，川普政府成功迫使香港中資業者將運河兩端的港口權益出售給美國財團；但程序遭遇延宕。

隨著巴拿馬正式退出中國的一帶一路計畫，加上美國國防部長赫塞斯去年4月親赴巴拿馬達成安全合作協定，美國在該區的勢力宣告回歸。

川普曾在第二任期前大肆宣揚要讓鄰國變為「偉大的加拿大州」，儘管聽起來荒謬，卻一度引起波瀾。不過加拿大總理卡尼在訪美期間強硬表示該國「永遠不賣」，並於去年6月暗示川普已失去興趣。雖然川普去年9月仍對軍方提及此事，但相關討論已不如以往。

此外，川普多次暗示，美國將接管戰後加薩，並把住在當地的巴勒斯坦人遷出，未來美國開發商可望將當地改造成「中東的蔚藍海岸」。在川普政府斡旋的停火之際，加薩重建仍是關鍵問題，但阿拉伯國家已拒絕把加薩變成度假地的想法。川普如今已不再提起這件事。