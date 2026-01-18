川普喊話 伊朗是時候尋找新領導人了

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
川普總統(左)稱伊朗致命鎮壓示威，該換領導人了；伊朗最高領袖哈米尼(右)則指責川普煸動暴亂，應為伊朗人的死傷負責。(美聯社)
川普總統呼籲結束伊朗領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)長達37年的統治，對政治新聞網站Politico表示，「是時候在伊朗尋找新的領導人，」與此同時，伊朗境內的大規模抗議活動似乎已經減弱。

過去三周，伊朗數千名抗議者喪生，川普取消與伊朗官員的會晤，並呼籲伊朗人接管國家的機構，同時，伊朗政權威脅要處決更多人，川普則暗示援助即將到來。隔天川普突然改口，表示他已獲悉屠殺停止，但他也說，如果殺戮繼續下去，美國不排除採取軍事行動。

「他做過的最明智的決定是兩天前沒有絞死800多人，」川普17日在被問及美國可能在伊朗採取的軍事行動規模時說。

川普發表言論不久前，哈米尼的X平台帳號發布一系列針對川普的敵對訊息，指責川普應對伊朗致命暴力動亂負責。「我們認為美國總統有罪，因為他給伊朗人民造成人員傷亡、財產損失和誹謗。」

哈米尼說這是美國和以色列為吞併伊朗而策畫的外國陰謀。「從伊斯蘭革命開始到今天，美國已失去對伊朗的主導地位。他們想再次將伊朗置於其軍事、政治和經濟統治之下。這並非僅僅與現任美國總統有關，這是美國的一貫政策。」哈米尼還抨擊以色列空襲破壞電網、銀行和醫療設施，並指責以色列軍隊殺害了數千人。

川普讀完貼文後批評哈米尼使用暴力統治國家。「作為一國領導人，他的罪過在於徹底摧毀國家，並以前所未有的程度使用暴力，」川普說。 「為了維持國家的運作，即使運作水平很低，領導層應該像我治理美國一樣，專注於妥善治理國家，而不是為了維持統治而屠殺成千上萬的人。」

「領導力在於尊重，而非恐懼和死亡，」川普補充。

華府和德黑蘭言辭交鋒愈發激烈。此前，哈米尼發表公開講話，聲稱伊朗人民已經戰勝了美國。

川普的言論更加尖銳，他直接譴責哈米尼治理伊朗。

「這個人很病態，他應該好好治理國家，停止殺戮，」川普說。「由於領導不力，他的國家是世界上最不宜居的地方。」

