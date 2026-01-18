我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

伊朗哈米尼指美煽動暴亂 反嗆川普應對傷亡負責

編譯中心／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)17日表示，美國總統川普對伊朗國內抗議活動中造成的傷亡負有責任。哈米尼同時聲稱，伊朗「必須徹底擊潰煽動叛亂者」。

伊朗當下這波抗議活動由經濟困境引發，儘管遭到致命鎮壓和網路封鎖，已經持續數周之久，成為三年來伊朗最大的抗議浪潮。人權組織表示，伊朗當局鎮壓行動已造成數千人死亡。

哈米尼當天在一場紀念宗教節日的演說中對支持者表示：「我們無意將國家引向戰爭，但我們不會對國內罪犯手下留情。」他並說，「國際罪犯」同樣不會受到寬恕。

他強調：「在真主的恩典下，伊朗必須徹底擊潰煽動叛亂者，就像以往鎮壓叛亂一樣。」

哈米尼同時指控川普，稱其對抗議中造成的傷亡負有責任。他說：「我們認為，美國總統應對抗議造成的傷亡與損失，以及他對伊朗全國及人民提出的指控負起罪責。」

哈米尼並指出：「這是一場美國陰謀，美國的目標是吞併伊朗…其意圖是將伊朗再次置於軍事、政治和經濟的控制之下。」

在伊朗爆發示威後，川普曾說美國援助已蓄勢待發，後來在暴亂蔓延，伊朗當局採取強力手段鎮壓後又表示，如果伊朗持續處決抗議者，美方將採取「非常強硬的行動」。然而他17日在社群媒體上發文說：「伊朗領導層已取消所有原定於16日執行的絞刑處決(超過800人)，我高度尊重這個決定。感謝！」

伊朗未公開宣布這類處決計畫，也沒證實取消。

伊朗 川普 社群媒體

上一則

川習會後 美軍艦首次穿越台海

下一則

紐時雜誌：明州公民意識 成川普打壓目標

延伸閱讀

川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約

川普對挺格島歐洲國家徵關稅 共和黨議員唱衰：分裂北約
「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治

「是時候找伊朗新領導人」 川普籲結束哈米尼37年統治
川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普為取格陵蘭揚言祭關稅 英法瑞典丹麥歐盟齊反彈
川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了