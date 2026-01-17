不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
丹麥外長拉斯穆森、防長波爾森與到訪哥本哈根的美國國會議員合影，此行被視為國會議員希望為川普總統想要兼併格陵蘭降溫。（美聯社）
川普總統16日在白宮一場探討偏鄉健保議題的活動上說，若有國家不支持美國控制格陵蘭，將考慮祭出關稅做為處罰。不過，就在同一時間，由兩黨國會議員組成的訪問團正在丹麥首都哥本哈根訪問，設法降低兩國緊張氣氛。

點名法德曾被徵藥品關稅

川普表示，先前曾以藥品關稅對付歐洲盟友如法國、德國，促使處方藥品的昂貴價格得以降低，在格陵蘭問題上也可以採取相同手段。他說，美國基於國家安全需要取得格陵蘭，若有國家不配合，「我可能對這些國家開徵關稅。」

丹麥與格陵蘭都強烈拒美

川普曾多次表示，美國必須取得丹麥半自治領地格陵蘭。格陵蘭位於北大西洋，距離美國最東北角的緬因州約1700哩，人口約5萬7000人。川普最近幾天多次表示，如果美國無法取得格陵蘭，格陵蘭將被中國或俄羅斯控制。白宮並未排除以武力占領格陵蘭，丹麥與格陵蘭則強烈表示拒絕美國入主。

丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)與格陵蘭外交部長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)14日在白宮與副總統范斯、國務卿魯比歐見面討論之後，雙方對於格陵蘭問題看法仍有「基本分歧」，但同意成立工作小組持續協商。

美國會議員抵丹麥尋求降溫

美聯社報導，兩黨聯邦參眾議員組成的訪問團16日在哥本哈根與丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)以及丹麥、格陵蘭國會議員見面。訪問團團長、民主黨德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)感謝丹麥225年來做為「優秀且值得信賴的盟友與夥伴」，並表示訪問團成員與當地官員對於未來如何延續雙方關係進行熱烈討論。

共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)與丹麥國會議員見面後對媒體說，這次訪問反映數十年來兩國之間的堅實關係，未來也必須維護這段密切關係。她對媒體說：「格陵蘭應該被視為我們的盟友，而不是資產。」

訪問團成員之一、民主黨加州聯邦眾議員賈可布斯(Sara Jacobs)說，美國國家安全不需要格陵蘭，川普不能對盟友開徵關稅或片面廢除北約條約。

川普16日被媒體問到若盟友不同意美國取得格陵蘭，美國是否就會退出北約(NATO)。川普回答，未取得格陵蘭將使得美國國家安全出現「破口」。

