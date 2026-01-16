馬查多致贈川普諾貝爾和平獎章 稱「歷史性的一天」

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(中)與川普晤談後，離開白宮。(路透)
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(中)與川普晤談後，離開白宮。(路透)

川普總統15日在白宮會見委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，馬查多表示已將她獲得的諾貝爾和平獎獎章致贈川普，但白宮並未說明是否收下。一名知情人士告訴CNN，馬查多將她的諾貝爾和平獎留在白宮。一名白宮官員說，該獎項目前由川普總統持有。

美聯社指出，考量川普日前曾派軍突襲逮捕遭罷黜的委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，卻始終未支持馬查多接管委國，而是支持馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez），馬查多這個象徵性舉動仍屬罕見。

馬查多與川普會面後表示，「我認為，今天對我們委內瑞拉人民而言，是歷史性的一天。」這是兩人首次當面會談，馬查多未透露雙方會談內容。

馬查多離開白宮後，以西班牙語向聚集在白宮大門外的支持者說：「我們可以指望川普總統。」部分群眾隨後短暫高喊「謝謝你，川普」。

馬查多15日轉往國會山莊時，以英語告訴記者，「我已將諾貝爾和平獎獎章贈予美國總統」，稱此舉是「對他為我們自由所作承諾的肯定」。

川普過去多次質疑馬查多在委內瑞拉國內的支持度，並對她是否具備接管政權的正當性表達懷疑；不過，馬查多仍將這枚18K金製成的和平獎獎章轉贈給川普。

路透報導，挪威諾貝爾協會(Norwegian Nobel Institute)發布聲明指出，依據諾貝爾獎基金會(Nobel Foundation)章程，獎項一經頒布即屬最終且永久性的決定，不接受任何申訴；該協會並強調，委員會在獎項公布後，不會對得主其後的行為或言論發表評論。

挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)與挪威諾貝爾協會8日亦重申，「一旦諾貝爾獎項公布，即不可能被撤銷、分割或轉讓他人」，且「該項決定屬最終裁定，永久有效」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，馬查多是「一個傑出且勇敢的聲音」，但也強調，此次會面並不代表川普對她的整體評價有所改變，形容當前局面「基於現實的評估」。

川普曾表示，馬查多難以領導委內瑞拉，原因在於她「在國內既缺乏支持，也未獲尊重」。

外界普遍認為，馬查多所屬政黨在2024年大選中勝出，但馬杜洛拒絕承認選舉結果。

李維特指出，川普支持委內瑞拉在「時機成熟時」舉行選舉，但未進一步說明具體時程。

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(中)與川普晤談後，拜會美國國會議員。...
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多(中)與川普晤談後，拜會美國國會議員。(歐新社)

