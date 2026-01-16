我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

美再扣委國「影子船隊」油輪 完成首宗價值5億石油交易

編譯盧炯燊／綜合報導
美軍在加勒比海查扣第六艘從委內瑞拉偷運石油的油輪，圖為一艘列在制裁名單上的油輪，12月底停靠委內瑞拉。(路透)
美軍在加勒比海查扣第六艘從委內瑞拉偷運石油的油輪，圖為一艘列在制裁名單上的油輪，12月底停靠委內瑞拉。(路透)

美國南方司令部在X平台宣布，15日上午在委內瑞拉附近的加勒比海扣押一艘油輪，是川普政府為控制委國石油產品而扣押的第六艘受制裁油輪，也是逮捕總統馬杜洛後的第四艘。國土安全部長諾姆在社群媒體證實有關消息。

綜合美聯社、路透等報導，遭扣押的是「維羅妮卡號」(Veronica)，懸掛懸掛圭亞那國旗，是美國視為違反制裁委國運輸石油產品的「影子船隊」之一。

南方司令部表示，陸戰隊員及水兵從「福特」號航空母艦出發，與海岸防衛隊戰術小組一起參與這項行動，扣押過程中「沒有發生任何意外」。

從在社媒平台發放的視頻顯示，最少四架直升機接近「維羅妮卡號」及在油輪上空盤旋，武裝人員抓繩降落在船上，視頻中見到最少九人在甲板上。

最後一次有關「維羅妮卡號」位置的信息是在1月3日，當時它停泊在委內瑞拉主要石油碼頭以北，尚未滿載原油。

根據其註冊信息，該船曾被稱為「伽利略號」(Gallileo)，由俄羅斯公司擁有和管理。此外，一艘與其註冊號相同的油輪，曾以「飛馬號」(Pegas)的名字運作，因為與俄羅斯一家運輸非法石油公司有關而遭美國制裁，懷疑是同一艘油輪。

諾姆在白宮回應查詢時，拒絕透露美國仍在追蹤多少艘受制裁的油輪，也拒絕透露是否在加勒比海以外海域展開監視。

另外，白宮發言人14日向「國會山莊報」(The Hill)證實，川普政府已完成首宗價值5億元的委內瑞拉石油交易，有關交易收益將存入美國政府控制的銀行帳戶，包括一個位於卡達的帳戶，預計未來數天或數星期還會達成更多交易。

發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，總統的團隊正在與美國石油公司展開積極、持續的磋商，這些公司準備並願意作出前所未有的投資，以恢復委內瑞拉的石油基礎設施。

石油 委內瑞拉 白宮

上一則

攻擊伊朗推翻政府？官員直言「不大可能」內唐亞胡求川普別出兵

下一則

川普威脅用「反叛亂法」出兵明州平息抗議 華茲籲停止報復

延伸閱讀

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對中國出口將大幅下滑

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對中國出口將大幅下滑
「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州

抗議ICE擴大 諾姆增派數百探員駐明州
ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

熱門新聞

華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願