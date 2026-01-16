美再扣委國「影子船隊」油輪 完成首宗價值5億石油交易

美軍在加勒比海查扣第六艘從委內瑞拉偷運石油的油輪，圖為一艘列在制裁名單上的油輪，12月底停靠委內瑞拉。(路透)

美國南方司令部在X平台宣布，15日上午在委內瑞拉 附近的加勒比海扣押一艘油輪，是川普政府為控制委國石油 產品而扣押的第六艘受制裁油輪，也是逮捕總統馬杜洛後的第四艘。國土安全部長諾姆在社群媒體證實有關消息。

綜合美聯社、路透等報導，遭扣押的是「維羅妮卡號」(Veronica)，懸掛懸掛圭亞那國旗，是美國視為違反制裁委國運輸石油產品的「影子船隊」之一。

南方司令部表示，陸戰隊員及水兵從「福特」號航空母艦出發，與海岸防衛隊戰術小組一起參與這項行動，扣押過程中「沒有發生任何意外」。

從在社媒平台發放的視頻顯示，最少四架直升機接近「維羅妮卡號」及在油輪上空盤旋，武裝人員抓繩降落在船上，視頻中見到最少九人在甲板上。

最後一次有關「維羅妮卡號」位置的信息是在1月3日，當時它停泊在委內瑞拉主要石油碼頭以北，尚未滿載原油。

根據其註冊信息，該船曾被稱為「伽利略號」(Gallileo)，由俄羅斯公司擁有和管理。此外，一艘與其註冊號相同的油輪，曾以「飛馬號」(Pegas)的名字運作，因為與俄羅斯一家運輸非法石油公司有關而遭美國制裁，懷疑是同一艘油輪。

諾姆在白宮 回應查詢時，拒絕透露美國仍在追蹤多少艘受制裁的油輪，也拒絕透露是否在加勒比海以外海域展開監視。

另外，白宮發言人14日向「國會山莊報」(The Hill)證實，川普政府已完成首宗價值5億元的委內瑞拉石油交易，有關交易收益將存入美國政府控制的銀行帳戶，包括一個位於卡達的帳戶，預計未來數天或數星期還會達成更多交易。

發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，總統的團隊正在與美國石油公司展開積極、持續的磋商，這些公司準備並願意作出前所未有的投資，以恢復委內瑞拉的石油基礎設施。